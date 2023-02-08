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Компания Canon анонсировала одну из самых доступных на рынке полнокадровых зеркальных камер – EOS R8. Предлагаться устройство будет за 1500 долларов США – сумма внушительная, но не по меркам полнокадровой фото- и видеоаппаратуры. Сообщается, что решение предназначено для фотографов и контент-мейкеров, обладающих не самым крупным бюджетом. Несмотря на ценник, модель способна снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду и делать до 40 в секунду фотоснимков (с электронным затвором). Поддерживается и технология автоматической фокусировки Canon Dual Pixel.
В EOS R8 задействована 24-мегапиксельная матрица, аналогичная той, что установлена в EOS R6 Mark II, а также процессор DIGIC X. Специальный алгоритм на основе нейросетей позволяет камере автоматически распознавать лица людей, автомобили, животных и другие объекты. Ролики FullHD модель может записывать со 180 кадрами в секунду, при этом у нее есть один существенный недостаток – после 30 минут записи на максимальных настройках необходимо сделать небольшой перерыв из-за возникающего перегрева.
Система матричной стабилизации у EOS R8 отсутствует, хотя оптическая стабилизация есть. Для удобства работы имеется откидной сенсорный дисплей с диагональю 3 дюйма. Из разъемов на борту есть micro-HDMI и 3.5 jack для наушников и микрофона. В варианте Body камеру можно будет приобрести за 1500 долларов, желающим же получить в комплекте с ней бюджетный объектив Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM придется доплатить еще 200.