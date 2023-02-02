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Один из руководителей Bioware, принимавший участие в разработке RPG Dragon Age: Inquisition, Джон Эплер, рассказал о связанной с движком игры хитрости, о которой давно подозревали некоторые геймеры. По словам Эплера, лошади и другие животные, на которых можно передвигаться в игре, на самом деле не ускоряются при спринте – соответствующее ощущение создается у пользователя при помощи изменения положения камеры и добавления эффектов «скоростных линий».
Как заявил разработчик, он чувствовал вину перед игроками, потому и решил раскрыть информацию о хитрости, на которую команде пришлось пойти из-за особенностей движка Frostbite. Многие игроки подметили, что и ранее замечали, что реального ускорения при использовании спринта лошади не происходит, хотя для части комментаторов это оказалось открытием. Впрочем, разработчики игр нередко прибегают к различным «костылям» – чаще всего, из-за ограничений движка или аппаратных мощностей современных комплектующих. Например, во многих играх начала двухтысячных часть растительности была не трехмерной, а спрайтовой – полноценные 3D-сцены видеокарты тянули с большим трудом.