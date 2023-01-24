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Услуги микрофинансовых организаций пользуются в России огромной популярностью – среди причин можно назвать как невысокие зарплаты, так и низкую финансовую и юридическую грамотность значительной части граждан. Так, всего за 9 месяцев 2022 года, по данным Центробанка россияне взяли микрокредитов на 364 миллиарда рублей, и это именно займы в МФО, а не в банках. Значительная их часть была одобрена онлайн – в случае «займов до зарплаты» этот показатель доходит до 87%.
Как сообщает издание «Коммерсант», Банк России опубликовал новые требования к микрофинансовым организациям – они должны будут проверять заемщиков как минимум по пяти параметрам из списка, включающего десять пунктов. Так, МФО обязаны будут проверять действительность удостоверяющего личность документа, соответствие внешности клиента фотографии в нем, кредитную историю, и так далее. По информации журналистов, представители отрасли микрокредитов активно участвовали в разработке требований, и большинству крупных игроков не придется что-либо менять: они уже соблюдают соответствующие стандарты. А вот у ряда небольших МФО могут возникнуть сложности. Зато, по мнению экспертов, новые требования ЦБ позволят сократить количество займов, предоставленных по мошенническим схемам, а также уменьшить риск утечек персональных данных граждан.