Компании должны будут проверять граждан как минимум по пяти параметрам

реклама

Услуги микрофинансовых организаций пользуются в России огромной популярностью – среди причин можно назвать как невысокие зарплаты, так и низкую финансовую и юридическую грамотность значительной части граждан. Так, всего за 9 месяцев 2022 года, по данным Центробанка россияне взяли микрокредитов на 364 миллиарда рублей, и это именно займы в МФО, а не в банках. Значительная их часть была одобрена онлайн – в случае «займов до зарплаты» этот показатель доходит до 87%.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как сообщает издание «Коммерсант», Банк России опубликовал новые требования к микрофинансовым организациям – они должны будут проверять заемщиков как минимум по пяти параметрам из списка, включающего десять пунктов. Так, МФО обязаны будут проверять действительность удостоверяющего личность документа, соответствие внешности клиента фотографии в нем, кредитную историю, и так далее. По информации журналистов, представители отрасли микрокредитов активно участвовали в разработке требований, и большинству крупных игроков не придется что-либо менять: они уже соблюдают соответствующие стандарты. А вот у ряда небольших МФО могут возникнуть сложности. Зато, по мнению экспертов, новые требования ЦБ позволят сократить количество займов, предоставленных по мошенническим схемам, а также уменьшить риск утечек персональных данных граждан.