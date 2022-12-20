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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Курс доллара обновил рекорд с 11 мая, почти достигнув уровня в 70 рублей
Ожидается повышение цен на компьютерные комплектующие
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Как и прогнозировали многие эксперты, к концу 2022 года курс рубля перешел к снижению – если в начале декабря один доллар стоил около 62-63 единиц национальной валюты, то утром 20 числа перевалил за отметку в 69 единиц, и, по мнению финансовых аналитиков «Сбербанка», преодолеет и психологически важную отметку в 70 рублей. После этого есть два основных варианта развития событий: продажа валюты экспортерами и возврат к курсу в 67-68 «деревянных» или возникновение паники на рынке и дальнейшее обрушение рубля. Впрочем, если реализуется негативный сценарий, у Центробанка есть эффективные инструменты для исправления ситуации, вопрос заключается лишь в том, будет ли он ими пользоваться, или на это не будет политической воли.

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Ослабление рубля неизбежно сопровождается повышением цен на компьютерные комплектующие, а также цифровую и бытовую технику в российских магазинах – некоторые ритейлеры уже откорректировали свои прайс-листы, другие же еще не успели. К сожалению, даже если курс доллара вернется к уровню 62-63 рублей, это не будет означать мгновенного возврата к прежним ценовым показателям – магазины снижают стоимость товаров гораздо неохотнее, чем повышают. Резюмируя, можно сказать, что пользователи, обновившие свой ПК осенью этого года, сделали правильный выбор – они приобрели комплектующие «на минимуме».

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3
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