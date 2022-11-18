От сотрудничества с Samsung компания, впрочем, не отказывается

реклама

Один из топ-менеджеров Qualcomm, Дон Макгуайр, дал интервью журналистам из Южной Кореи, в котором пояснил, что компания не планирует отказываться от сотрудничества с полупроводниковым гигантом Samsung, хотя SoC Snapdragon 8 Gen 2 будет выпускать по 4-нанометровому техпроцессу тайваньский подрядчик TSMC. Согласно слухам, Qualcomm разочаровал высокий процент брака при производстве одной из предыдущих SoC на мощностях Samsung. Пользователи же жаловались на высокое тепловыделение Gen 1, поэтому еще в прошлом году компания перенесла производство к TSMC.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Также Макгуайр уточнил, что Qualcomm продолжит работать сразу с несколькими подрядчиками – это обеспечивает бизнесу компании большую стабильность, а также меньший уровень затрат. То, как будут распределяться заказы, будет зависеть от процента брака, удовлетворенности качеством продукции и наличия достаточных производственных квот. Здесь стоит отметить, что Qualcomm планирует осваивать и занимать дополнительные рыночные ниши, поэтому потребности компании в производстве чипов будут расти, причем далеко не все необходимо будет выпускать по самым передовым техпроцессам. Один поставщик, даже крупный, с учетом загруженности и количества клиентов, не сможет полностью покрыть потребности фирмы.