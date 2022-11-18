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[Zero] За пост начислено вознаграждение
SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для мобильных устройств будет выпускать TSMC
От сотрудничества с Samsung компания, впрочем, не отказывается
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Один из топ-менеджеров Qualcomm, Дон Макгуайр, дал интервью журналистам из Южной Кореи, в котором пояснил, что компания не планирует отказываться от сотрудничества с полупроводниковым гигантом Samsung, хотя SoC Snapdragon 8 Gen 2 будет выпускать по 4-нанометровому техпроцессу тайваньский подрядчик TSMC. Согласно слухам, Qualcomm разочаровал высокий процент брака при производстве одной из предыдущих SoC на мощностях Samsung. Пользователи же жаловались на высокое тепловыделение Gen 1, поэтому еще в прошлом году компания перенесла производство к TSMC.

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Также Макгуайр уточнил, что Qualcomm продолжит работать сразу с несколькими подрядчиками – это обеспечивает бизнесу компании большую стабильность, а также меньший уровень затрат. То, как будут распределяться заказы, будет зависеть от процента брака, удовлетворенности качеством продукции и наличия достаточных производственных квот. Здесь стоит отметить, что Qualcomm планирует осваивать и занимать дополнительные рыночные ниши, поэтому потребности компании в производстве чипов будут расти, причем далеко не все необходимо будет выпускать по самым передовым техпроцессам. Один поставщик, даже крупный, с учетом загруженности и количества клиентов, не сможет полностью покрыть потребности фирмы.

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#tsmc #qualcomm #soc #snapdragon
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Не ври мне. Ты в Саратове живёшь .У меня здесь все IP в ваши
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