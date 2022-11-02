Сказываются санкции и снижение реальных доходов







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Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные ритейлеров и аналитических компаний, в третьем квартале текущего года россияне стали гораздо реже (на 30%), чем в прошлом году покупать смартфоны. Упала на 15% и средняя стоимость приобретения подобных мобильных устройств – сейчас она составляет 19.3 тысячи. При этом стоит учитывать, что подобную статистику можно сравнить со «средней температурой по больнице»: кто-то покупает сверхбюджетные устройства за 5-10 тысяч рублей, а кто–то премиальные за 70+ тысяч, но первых гораздо больше, чем вторых.

Несомненным лидером российского рынка смартфонов в третьем квартале текущего года стала китайская компания Xiaomi вместе со своим суббрендом Poco – ее доля продаж в натуральном выражении составила 41%. На втором месте идет сравнительно молодой, но быстро завоевывающий популярность бренд Realme из холдинга BBK – у него 16.4%. Также в топ-5 вошли Samsung (9.9% против 30% в прошлом году), Tecno (9,1%) и Apple (6%). Значительное падение популярности продукции Samsung и Apple можно объяснить ее низкой доступностью – устройства поставляются путем параллельного или серого импорта, при этом южнокорейская корпорация может удаленно блокировать аппараты, предназначенные для использования в другой стране. Что же касается компании из Купертино – многих россиян отталкивает невозможность работы с Apple Pay и отсутствие в App Store части необходимых им приложений, таких, как «Сбербанк онлайн» – веб-версию использовать менее удобно. На Android хотя бы можно установить приложение с сайта банка или из другого каталога, на iOS же так сделать не получится.

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Среди причин уменьшения спроса на смартфоны эксперты называют санкции и ощутимое падение с конца февраля реальных доходов граждан. Что же касается снижения среднего чека – помимо тех же двух причин, стоит учитывать сокращение продаж премиальных моделей, таких, как iPhone и Samsung Galaxy. Представитель «Мегафона» отметил высокий интерес покупателей к среднебюджетным устройствам ценового диапазона от 20 до 35 тысяч рублей. Инсайдер, работающий в другой розничной сети, подтвердил данную информацию, но уточнил, что возросла и популярность сверхбюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч.