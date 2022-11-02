реклама
По данным российского издания Forbes, японская автостроительная компания Toyota подсчитала, что уход из России обойдется ей примерно в 97 миллиардов йен, или, в более привычной валюте, в 655 миллионов долларов США. В марте фирма приостановила производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, а в сентябре заявила о намерении продать предприятие. По данным инсайдеров, на решение компании повлияли как серьезные логистические сложности, не позволяющие проводить закупку и доставку комплектующих, так и отношение в японском обществе к геополитическому курсу России и украинским событиям.
В 2021 году на российской фабрике Toyota было выпущено более 80 тысяч автомобилей Camry и RAV4, и уход из страны японского автопроизводителя – это очередная потеря для бюджета в виде недоплаченных налогов. Самой же Toyota принятое решение вряд ли сильно повредит: операционная прибыль корпорации в первой половине 2022 года составила около 7.7 миллиардов долларов США – потери в 650 миллионов на фоне этой цифры выглядят ощутимыми, но далеко не катастрофическими. Впрочем, пока неизвестно, какова была чистая прибыль компании, к тому же, 7.7 миллиардов – это на 34% меньше, чем за тот же период 2021 года.