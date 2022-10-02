Видеокарт AMD RX 6000 на руках у геймеров по-прежнему мало

реклама

Популярный игровой сервис Steam опубликовал статистику по комплектующим пользователей за сентябрь 2022 года – наибольший интерес для геймеров, как обычно, представляет подраздел графических ускорителей. В нем по-прежнему наблюдается тенденция к наращиванию числа видеокарт NVIDIA GeForce 3000 (Ampere), хотя безусловным лидером до сих пор является выпущенная в 2016 году видеокарта нижней половины среднего игрового сегмента GTX 1060. Нюанс здесь заключается в том, что фактически, под одним названием Steam учитывает две разные видеокарты – GTX 1060 с 3 ГБ и GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.

На втором, третьем и четвертом местах в топе также располагаются графические ускорители, которые можно отнести к разным частям среднего сегмента: GTX 1650, RTX 2060 и GTX 1050 Ti. На пятом же месте – мобильная версия RTX 3060, что в очередной раз демонстрирует высокую популярность универсальных и игровых ноутбуков в конфигурациях «современный шестиядерный процессор, видеокарта RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 500 ГБ» или похожих.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Отдельно стоит отметить процентный прирост почти всех видеокарт поколения Ampere, особенно RTX 3050 и RTX 3060 Ti – несмотря на то, что на рынок скоро выходят новенькие GPU Ada Lovelace, любители компьютерных игр понимают, что до среднебюджетных и бюджетных решений дело дойдет нескоро. Также большое количество бывших в употреблении видеокарт вкинули на вторичный рынок майнеры – часть геймеров в попытках сэкономить деньги приобретает и такие изделия, несмотря на сопутствующие риски. При этом графические ускорители AMD, за исключением встроенных GPU, а также стареньких RX 580 и RX 570, по-прежнему довольствуются весьма скромными процентами в статистике: дело здесь как в дефиците и отставании от NVIDIA в плане трассировки лучей, так и в стремлении потребителей приобретать карты того производителя, продукцией которого пользуется большинство: в массовом представлении с ними банально меньше проблем, а если та или иная проблема все-таки возникает – больше вероятность, что кто-то уже нашел решение.