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Популярный игровой сервис Steam опубликовал статистику по комплектующим пользователей за сентябрь 2022 года – наибольший интерес для геймеров, как обычно, представляет подраздел графических ускорителей. В нем по-прежнему наблюдается тенденция к наращиванию числа видеокарт NVIDIA GeForce 3000 (Ampere), хотя безусловным лидером до сих пор является выпущенная в 2016 году видеокарта нижней половины среднего игрового сегмента GTX 1060. Нюанс здесь заключается в том, что фактически, под одним названием Steam учитывает две разные видеокарты – GTX 1060 с 3 ГБ и GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.
На втором, третьем и четвертом местах в топе также располагаются графические ускорители, которые можно отнести к разным частям среднего сегмента: GTX 1650, RTX 2060 и GTX 1050 Ti. На пятом же месте – мобильная версия RTX 3060, что в очередной раз демонстрирует высокую популярность универсальных и игровых ноутбуков в конфигурациях «современный шестиядерный процессор, видеокарта RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 500 ГБ» или похожих.
Отдельно стоит отметить процентный прирост почти всех видеокарт поколения Ampere, особенно RTX 3050 и RTX 3060 Ti – несмотря на то, что на рынок скоро выходят новенькие GPU Ada Lovelace, любители компьютерных игр понимают, что до среднебюджетных и бюджетных решений дело дойдет нескоро. Также большое количество бывших в употреблении видеокарт вкинули на вторичный рынок майнеры – часть геймеров в попытках сэкономить деньги приобретает и такие изделия, несмотря на сопутствующие риски. При этом графические ускорители AMD, за исключением встроенных GPU, а также стареньких RX 580 и RX 570, по-прежнему довольствуются весьма скромными процентами в статистике: дело здесь как в дефиците и отставании от NVIDIA в плане трассировки лучей, так и в стремлении потребителей приобретать карты того производителя, продукцией которого пользуется большинство: в массовом представлении с ними банально меньше проблем, а если та или иная проблема все-таки возникает – больше вероятность, что кто-то уже нашел решение.