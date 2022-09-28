Среди причин инсайдеры называют недостаточно высокий спрос

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, корпорация Apple отказалась от прежних планов по наращиванию производства новых iPhone. В компании надеялись на взрывной рост спроса со стороны потребителей, но такие расчеты не оправдались – влияние геополитических (международная напряженность) и экономических (высокая инфляция и падение реальной покупательной способности) факторов оказалось сильнее, чем предполагали аналитики «яблочных».

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По данным инсайдеров, первоначально Apple намеревалась увеличить производство iPhone на 6 миллионов штук, но позднее уведомила партнеров о пересмотре своих планов. Сейчас компания из Купертино намерена остановиться на 90 миллионах устройств – примерно, как и в прошлом году. Несмотря на отрицательное влияние на выручку Apple недостаточно высокого спроса, эксперты отмечают и положительные факторы – например, рост средней цены продажи одного «яблочного» смартфона за счет повышения интереса покупателей к продвинутым модификациям – Pro и Pro Max.

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Проблемы сейчас испытывает не только Apple, но и другие производители смартфонов и прочих мобильных гаджетов: по информации IDC, объем рынка в этом году сократится как минимум на 6-7%. Особенно резкий спад спроса наблюдается в Китае, также специалисты отмечают выдавливание индийскими властями с местного рынка производителей из Поднебесной, индийские же смартфоны в стране продаются гораздо хуже, чем китайские, поскольку уступают им по качеству, но превосходят по цене.