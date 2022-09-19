Компания уже получила для этого ряд необходимых документов

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Как сообщает издание «Коммерсант», несмотря на то, что свою альтернативу «Coca-Cola» уже выпустили многие российские фирмы, то же самое намеревается сделать и компания Heineken, известная прежде всего благодаря предлагающемуся под одноименным брендом пиву. Точнее, подобный план имеется у российского подразделения Heineken – как удалось выяснить журналистам, в конце лета оно зарегистрировало несколько деклараций о соответствии для ряда газировок. Напитки называются «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

Судя по названиям газировок, это будут «классическая» кола, кола без сахара, апельсиновый лимонад, похожий на «Фанту» или «Миринду» и вариант со вкусом лимона, предположительно, напоминающий «Sprite» или «7Up». Как следует из документов, напитки могут разливаться в стеклянные или пластиковые бутылки, или алюминиевые банки, а производить их будут расположенные на территории России предприятия Heineken. Представители фирмы комментировать ситуацию пока не стали.

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Источник «Коммерсанта» на рынке газированных напитков подчеркнул, что у Heineken есть опыт работы с лимонадами, другой же эксперт упомянул о таких преимуществах компании, как налаженные отношения с торговыми сетями и сильный маркетинговый отдел. При этом зарубежное руководство Heineken собирается продать российские активы – сделка может состояться уже до конца 2022 года. По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы среди отечественных производителей лимонадов развернется настоящая борьба – потягаться с такими брендами как Coca-Cola и Pepsi вряд ли кому-то удастся, но «отхватить» и закрепить за собой ту или иную долю рынка, после чего стабильно получать с нее прибыль – вполне возможно.