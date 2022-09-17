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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
Впрочем, пока обогнали совсем ненамного
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По информации компании Counterpoint Technology Market Research, занимающейся рыночными исследованиями и рыночной же аналитикой, квартальные поставки смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения впервые превысили поставки моделей, поддерживающих только 4G или более старые стандарты. Как сообщают эксперты упомянутой выше фирмы, на это потребовалось около трех лет с появления первых массовых потребительских 5G мобильных устройств.

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Во втором квартале текущего года 49.9% отгруженных смартфонов поддерживали стандарт связи 5G, 49.7% - только 4G, и доли процента – только 3G. Сети пятого поколения в настоящий момент активно развиваются во многих крупных странах, таких, как США, Китай и Южная Корея – число 5G-абонентов по миру уже исчисляется сотнями миллионов. Разумеется, подобная тенденция способствует и появлению новых мобильных устройств с поддержкой 5G, в том числе и относительно недорогих. Что же касается России – в ней коммерческих сетей пятого поколения пока нет, и в ближайшие 2-3 года они вряд ли появятся: нужное оборудование, с учетом частичной экономической изоляции страны, приобрести тяжело, а значительная часть наилучших для 5G частот уже занята.

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#смартфон #сети пятого поколения #связь 5g
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