Цензура продолжает набирать обороты

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Если перефразировать известный анекдот, в России существует два типа мнений о любых политических событиях – то, что транслируют по государственному телевидению, и неправильное. С начала «специальной операции» Роскомнадзор заблокировал в стране доступ уже к более, чем 5500 интернет-ресурсам из-за ее «некорректного» освещения или определенного рода высказываний, в большинстве случаев – по требованию Генпрокуратуры, а Госдума приняла ограничивающие свободу слова законы о «дискредитации» и «фейках». Как считает ряд юристов и правозащитников, статья 29 Конституции, гарантирующая гражданам свободу слова и мысли, фактически прекратила действовать.



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Иногда блокировкам подвергались даже сообщества и личные страницы пользователей в социальных сетях, в этот же раз досталось сервису для создателей контента и их подписчиков Patreon – на нем журналисты одного из изданий разместили заявление с критикой известных событий. А поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт – открыть его можно только при помощи VPN или иных методов обхода блокировок. Спрос на VPN в России с 24 февраля, по данным операторов сотовой связи и аналитических компаний, вырос в десятки раз – в особенности после блокировки крупных западных соцсетей. В использовании VPN признавался даже пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков, уточнив при этом, что использовать подобные средства не запрещается действующим законодательством.