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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России заблокировали сайт для создателей контента и их подписчиков Patreon
Цензура продолжает набирать обороты
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Если перефразировать известный анекдот, в России существует два типа мнений о любых политических событиях – то, что транслируют по государственному телевидению, и неправильное. С начала «специальной операции» Роскомнадзор заблокировал в стране доступ уже к более, чем 5500 интернет-ресурсам из-за ее «некорректного» освещения или определенного рода высказываний, в большинстве случаев – по требованию Генпрокуратуры, а Госдума приняла ограничивающие свободу слова законы о «дискредитации» и «фейках». Как считает ряд юристов и правозащитников, статья 29 Конституции, гарантирующая гражданам свободу слова и мысли, фактически прекратила действовать.

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Иногда блокировкам подвергались даже сообщества и личные страницы пользователей в социальных сетях, в этот же раз досталось сервису для создателей контента и их подписчиков Patreon – на нем журналисты одного из изданий разместили заявление с критикой известных событий. А поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт – открыть его можно только при помощи VPN или иных методов обхода блокировок. Спрос на VPN в России с 24 февраля, по данным операторов сотовой связи и аналитических компаний, вырос в десятки раз – в особенности после блокировки крупных западных соцсетей. В использовании VPN признавался даже пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков, уточнив при этом, что использовать подобные средства не запрещается действующим законодательством.

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mishika
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Так они честно заявляли, что для 60фпс фуллхд при ультрах с рт нужна будет 3080 и не соврали.
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mishika
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Фуллхд ниже 3060ti ничто DL2 с лучами не вытянет. А без лучей там супер отвратительное освещение.
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Astaroth112
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Сергей Марков
08:40
одно и тоже каждый день. Все дешевеют и дешевеют у вас тут видеокарты (нет). Купил в Китае 3070 за 43 тысячи, новую 05.22 а вы продолжайте тут писать о каждом снижении на 500 руб :)
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