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Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
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Жадность российских ритейлеров из «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ) хорошо знакома отечественным потребителям – часто заказать комплектующие для ПК, цифровую или бытовую технику из-за рубежа оказывается гораздо выгоднее, чем приобретать ее в магазине. Сейчас часть таких способов сэкономить потеряла свою актуальность – например, популярный немецкий магазин Computeruniverse перестал доставлять товары в Россию из-за европейских санкций, наложенных на страну в связи со «специальной операцией».

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Сеть магазинов DNS в этот раз превзошла своих конкурентов – оказалось, что компания вышла на международный рынок и продает компьютерное «железо» в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) дешевле, чем в родной для себя России. Так, популярный M.2 PCI-Express SSD Samsung 970 EVO Plus на 1 терабайт стоит там всего 100 тысяч тенге – меньше 13 тысяч рублей. В российском же ДНС его цена – около 20 тысяч. Причем это не единичный случай – похожая ситуация наблюдается и со значительным числом других товаров. Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) стоит в казахском ДНС меньше 300 тысяч тенге, то есть меньше 39 тысяч рублей, в российском же – почти 45 тысяч. Имеются, конечно, и обратные примеры -- AMD Ryzen 5 5600X дешевле купить в Москве, чем в Нур-Султане, но всего на тысячу-полторы рублей.

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#экономика #комплектующие #dns #железо #розница #жадность
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опять раздули из мухи слона это простая экономика... в казахстане многое дешевле в разы (сам через знакомых заказываю из кз)
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
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