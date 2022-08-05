Прогноз по сегменту также у большинства экспертов негативный

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Компания Canalys провела аналитическое исследование рынка планшетных ПК и выяснила, что в годовом исчислении во втором квартале 2022 произошло снижение отгрузок почти на 11% – с 39 млн до 34.8 млн штук. Отмечается, что рассматриваемый сегмент рынка демонстрирует отрицательную динамику уже четыре квартала подряд. Крупнейшими же поставщиками планшетов, по данным Canalys, являются Apple, Samsung и Lenovo, причем Apple принадлежит больше трети всего сегмента.

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Тренд на уменьшение интереса покупателей к планшетам объясняется просто – если у пользователя имеется смартфон с крупной диагональю экрана, необходимости приобретать еще и таблет у него в большинстве случаев нет. Если «умный телефон», как, например, холодильник, или стиральная машина, уже стал устройством, которое есть практически в любой семье, то планшет является более нишевым девайсом – из бытовой техники его можно сравнить, например, с роботом-пылесосом или посудомоечной машиной, которыми пользуются далеко не все. В текущих же рыночных условиях аналитики говорят и о таких факторах, как геополитическая напряженность и крайне высокая инфляция – вероятно, рынок продолжит снижение и в третьем квартале.