Спустя 6 дней после предыдущей разблокировки

По оценкам многих правозащитников и экспертов, Россия является одной из стран с несвободным интернетом – сотни тысяч сайтов заблокированы, широко распространена цензура, а за «неправильное» мнение в социальной сети запросто можно получить штраф или даже отправиться в СИЗО, а затем в колонию. В подобных условиях инструменты для обхода блокировок, например, VPN или TOR, приобретают особую ценность.

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Некоторое время назад юристам борющейся за свободу интернета и соблюдение цифровых прав граждан организации «Роскомсвобода» удалось опротестовать решение суда о блокировке в России сайта и браузера TOR, и 22 июля Роскомнадзор снял соответствующие ограничения. Тем не менее, как сообщает юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, вышло новое решение: спустя 6 дней после разблокировки TOR, Ленинский районный суд Саратова объявил запрещенной «информацию, содержащуюся в ПО TOR Browser», а также запретил размещение приложения TOR в Google Play. По мнению представителя «Роскомсвободы», суд не учел определения из ФЗ «Об информации» и использовал неверную интерпретацию. Вероятно, решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции, хотя вряд ли это поможет остановить тренд на ужесточение цензуры и взятие русскоязычного сегмента интернета под максимальный контроль. К сожалению, принятый ООН документ, в котором право на анонимность в интернете называется базовым правом человека, не обязывает состоящие в ООН государства гарантировать его соблюдение.