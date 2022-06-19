И это без учета специализированных решений без видеоразъемов

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По информации Bitpro Consulting, за последние полтора года майнеры потратили на приобретение графических ускорителей не менее 15 миллиардов долларов США. В свою очередь, JPR сообщает, что за 2021 год ритейлеры реализовали более 49 миллионов видеокарт со средней стоимостью продажи одного экземпляра примерно в 1050 единиц американской валюты. Располагая этими сведениями, источник выполнил несложный подсчет и пришел к выводу, что майнеры выкупили как минимум 14.2 миллиона видеокарт. Подчеркивается, что данные очень приблизительные – часть майнеров закупала специализированные графические ускорители для добычи криптовалют, которые не учитывались JPR, а часть – даже использовала ноутбуки.

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Всего за полтора года в мире было продано около 73-74 миллионов десктопных графических ускорителей (исключая сверхбюджетные «затычки»), а значит, майнеры выкупили примерно одну пятую от общего их количества, что подтверждает тезисы многих экспертов, заявлявших о существенном влиянии криптовалютной лихорадки на стоимость и доступность видеокарт. Еще одним косвенным доказательством данной гипотезы служит тот факт, что после наступления криптозимы и резкого снижения курсов основных криптовалют, значительно подешевели и графические ускорители – если на пике криптоистерии они стоили в магазинах Европы на 50-250% дороже рекомендованной цены, то сейчас превышение в случае большинства моделей составляет всего несколько процентов и лишь для отдельных наиболее популярных решений доходит до 20-30%.