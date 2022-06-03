реклама
Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, считающийся самым богатым человеком на планете, поделился с журналистами планами по открытию собственной закусочной, работающей круглые сутки. По словам Маска, он хочет открыть в своем заведении автомобильный кинотеатр, а также установить на территории станции быстрой зарядки для электромобилей Tesla.
В планах миллиардера – два этажа, два огромных 13-метровых дисплея, не менее двухсот посадочных мест и как минимум 28 зарядных станций, а также поддержка оплаты при помощи криптовалюты. Маск даже уже присмотрел место под будущий проект – бульвар Санта-Моника в Голливуде. Впервые Илону пришла идея совместить зарядные станции с закусочной еще в 2018 году, и теперь, наконец, она может быть реализована. В пользу того, что это не просто попытка «поймать хайп», а реальный проект, говорит и регистрация в прошлом году стилизованного логотипа Tesla с тарелками в буквах «E» и «A». По мнению многих экспертов, подобная бизнес-идея действительно смотрится здорово и перекликается с магазинчиками и кафе на обычных заправках или рядом с ними: пока электромобиль заряжается, люди смогут развлечься и перекусить. Для компании же это и дополнительная прибыль, и повышение лояльности к бренду.