Лидером рынка по-прежнему остается Samsung

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Несмотря на то, что гибкие смартфоны остаются уделом энтузиастов (в первую очередь из-за того, что они в основном относятся к высшим ценовым сегментам), их поставки в первом квартале 2022 года выросли аж на 571%, если сравнивать с первым же кварталом года предыдущего. В абсолютных значениях, если верить данным Display Supply Chain Consultants, это чуть более 2.2 миллиона устройств.

Лидером растущего рынка гибких и складных смартфонов является южнокорейская корпорация Samsung – более половины поставок принадлежит ее «раскладушке» Galaxy Z Flip3. В сумме же Samsung получает 74% выручки всего рассматриваемого сегмента, и, судя по всему, не желает отдавать новую нишу конкурентам – в конце лета ожидается презентация Galaxy Z Fold4 и Flip4.

Помимо Samsung, стоит отметить Huawei – доля китайской корпорации стабильно растет, в первую очередь, благодаря модели Huawei P50 Pocket. Если же говорить о рынке подобного рода мобильных девайсов в целом, то эксперты предполагают, что в 2022 году он удвоится по сравнению с 2021 – объем поставок может составить 15-16 миллионов штук.

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Поскольку гибкие и складные смартфоны в настоящий момент относятся к премиальным и близким к ним решениям, и производятся в сравнительно небольших количествах, общемировой дефицит полупроводников повлияет на них не так сильно, как можно было бы ожидать. Приобретают же такие устройства в первую очередь люди с уровнем дохода, превышающим средний – высококвалифицированные профессионалы и энтузиасты, IT-специалисты, предприниматели. Лишь небольшой их процент серьезно пострадает от ускорившейся инфляции – прежде всего она бьет по малообеспеченным слоям населения.