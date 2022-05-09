Сделка была проведена при помощи нескольких компаний

В Португалии была зарегистрирована первая в стране сделка по продаже недвижимости за криптовалюту без конвертирования последней в фиатные деньги. Квартира была продана за 3 биткоина при посредничестве занимающейся недвижимостью компании Zome, юристов из Antas da Cunha, нотариуса и неназванных криптопартнеров из Швейцарии.

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До апреля текущего года законодательство Португалии не позволяло гражданами приобретать или продавать недвижимость за криптовалюты – сначала их было необходимо конвертировать в фиатные деньги. Теперь же разрешены и сделки с цифровыми активами, хотя для их оформления необходимо предоставление дополнительных данных, включая информацию о банковском счете, задействованном криптовалютном кошельке и наличие подтверждения факта проведения соответствующей транзакции.

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Португалия известна своим лояльным отношением к криптовалютам – если условный Китай полностью запрещает майнинг и сделки с подобными активами, то эта страна, напротив, открывает для энтузиастов массу возможностей. Так, поскольку различные коины не являются в Португалии законным платежным средством, они не облагаются налогами, при этом некоторые граждане могут оплачивать в биткоинах даже электроэнергию, а фирмы, занимающиеся деятельностью в области технологии «блокчейн» и криптовалют, пользуются хорошим отношением со стороны регуляторов.