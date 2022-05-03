Хакерские группировки всерьез взялись за российские ресурсы

Как сообщает телеграм-канал "Утечки информации", на форумах в даркнете продается база данных клиентов медлаборатории "Гемотест", содержащая более 30 миллионов строк - в том числе, с персональными данными, включая ФИО, дату рождения, адрес регистрации, номер мобильного телефона, email и сведения о паспорте. В слитой базе представлены данные из разных регионов России: судя по объему, это может быть и полный дамп на определенное число не ранее 22 апреля текущего года.



Специалисты сервиса поиска утечек и мониторинга теневого сегмента интернета DLBI сообщают, что упомянутая база и ранее фигурировала в закрытом доступе и была доступна крайне ограниченному кругу лиц. Сейчас же приобрести ее может любой, в перспективе информация и вовсе может попасть в открытый доступ, как недавно случилось с клиентами "Яндекс.Еды", которые уже подали на компанию коллективный иск. Также в DLBI считают, что уязвимость, позволившая хакерам получить данные клиентов "Гемотеста" с высокой долей вероятности до сих пор не закрыта: база совсем свежая, а никаких официальных заявлений на эту тему компания в последнее время не делала. Не сообщал о проведении какого-либо расследования и Роскомнадзор - вероятно, это произойдет в ближайшее время, когда инцидент получит большую огласку в СМИ и медиа. В настоящий момент он обсуждается в основном на тематических ресурсах, например, Хабре.