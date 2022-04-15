Пользователи возмущены безответственностью компании

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В марте текущего года широкую огласку получил инцидент с утечкой данных сервиса «Яндекс.Еда». В слитой базе содержались адреса, номера телефонов, имена клиентов, а также даты, время и стоимость заказов. Примечательно, что неизвестными был даже создан сайт с визуализацией данной информации, что подвергло граждан дополнительному риску. Происшествие вызвало серьезный общественный резонанс, а многие недовольные пользователи решили защищать свои права в суде.



«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск в Замоскворецкий суд, чтобы привлечь к ответственности компанию за неприемлемое обращение с чувствительными данными своих клиентов. В заявление включены первые 20 истцов, в дальнейшем к ним намерены присоединиться еще более 8 тысяч человек - вероятно, в дальнейшем это число будет расти по мере того, как затронутые утечкой клиенты сервиса будут узнавать об иске.



Целью коллективного иска служит не только получение материального возмещения морального вреда, но и формирование судебной практики. По словам адвоката Саркиса Дарбиняна, компании должны изменить свой подход к обработке и хранению данных пользователей, научиться признавать свои ошибки и проявлять больше ответственности. Узнать подробности об иске и присоединиться к нему, если вы являетесь одним из пострадавших, можно на сайте «Роскомсвободы».