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Apple рассказала, какие именно приложения будут вскоре удалены из App Store
О грядущей "чистке" магазина-каталога сообщалось около недели назад в СМИ и медиа
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Недавно в СМИ и медиа появилась новость, согласно которой, Apple в скором времени удалит из своего магазина-каталога App Store значительное количество приложений. Критерием для подобной чистки должно было послужить длительное отсутствие каких-либо обновлений. С момента выхода предыдущей заметки компания из Купертино несколько уточнила (а возможно, пересмотрела) свои намерения и предоставила сообществу дополнительную информацию.

Согласно обновленным данным, все подряд давно не обновлявшиеся приложения удаляться не будут - таким образом, бояться исчезновения из App Store десятков, а возможно и сотен тысяч наименований не стоит. Удалены будут только те приложения, которые не обновлялись более трех лет, и при этом не устанавливались пользователями или устанавливались всего несколько раз. Также компания увеличила срок, предоставляющийся разработчикам для выпуска новых обновлений - теперь он составляет 90 дней с момента получения соответствующего уведомления (ранее - 30 дней).

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Вероятно, к уточнению или корректировке решения корпорацию подстегнула резко негативная реакция сообщества - многие пользователи возмущались на форумах и в социальных сетях, и писали, что если приложение давно не обновлялось - это не значит, что оно никому не нужно. Критически о "чистке" отзывались и разработчики - особенной обструкции подвергся 30-дневный срок на выпуск обновлений, с учетом того, что некоторые приложения полностью или большей частью поддерживаются силами одного автора, который может находиться в отпуске или на больничном.

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#apple #iphone #app store
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