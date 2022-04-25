Соответствующее уведомление уже было разослано разработчикам

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Из магазина приложений Apple App Store в скором времени пропадут десятки, а возможно и сотни тысяч приложений - напомним, что общее их количество в каталоге приближается к 2 миллионам. Компания из Купертино планирует удалить те приложения, которые не обновлялись в течение длительного времени, если они не будут в ближайшие 30 дней обновлены. Соответствующее уведомление получила, например, компания Protopop Games - для ее игры Motivoto не выходило новых апдейтов с весны 2019 года.

Представители Apple пояснили на странице поддержки, что корпорация постоянно оценивает приложения для своих операционных систем на предмет корректной работы и соответствия требования и рекомендациям.



Отметим, что давно не обновлявшиеся приложения пропадут только из магазина - принудительно деинсталлировать их с устройств пользователей фирма не планирует; такое решение, вероятно, вызвало бы серьезное возмущение. Впрочем, многие любители "яблочной" техники высказывают недовольство и сейчас - если приложение давно не обновлялось и используется не миллионами, а тысячами или десятками тысяч человек, это не значит, что оно никому не нужно. На iPhone, в отличие от смартфонов с операционной системой Android, не получится так просто установить приложение из стороннего источника, поэтому решение Apple можно охарактеризовать как минимум как "неоднозначное".