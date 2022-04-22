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[Zero] За пост начислено вознаграждение
За утечку данных миллионов граждан РФ "Яндекс.Еду" оштрафовали на 60 тысяч рублей
Такое мягкое наказание вызвало возмущение пострадавших
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В феврале текущего года произошла утечка информации из сервиса "Яндекс.Еда". Согласно информации сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета "DLBI", в слитой базе содержались данные о миллионах клиентов и десятках миллионов заказов, сама же компания говорила о гораздо меньших числах. Позднее данные были дополнены сведениями из других баз и визуализированы - в итоге, чуть ли не любой желающий гражданин мог, воспользовавшись поисковиком, узнать имена, фамилии, адреса, телефоны и суммы заказов клиентов сервиса. Ничего удивительного, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ и социальных сетях. Руководитель "Яндекс.Еды" принес публичные извинения, но извинений здесь явно недостаточно - под угрозой оказалась безопасность клиентов, ведь по сумме заказов потенциальные злоумышленники могут узнать примерный уровень дохода пользователя, а выбрав себе цель и воспользовавшись другими слитыми данными - довести свой преступный умысел до конца, совершив кражу, мошенничество или иное преступление.

21 апреля мировой суд Москвы оштрафовал "Яндекс.Еду" - сумма штрафа составила смехотворные, с учетом масштаба сервиса и самой утечки, 60 000 рублей. Площадка, по информации ТАСС, подпала под ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, допустив утечку персональных данных. Понятно, что в глазах потерпевших такое наказание выглядит просто насмешкой, хотя это проблема не суда, а российского законодательства, которое уже предлагается скорректировать в сторону ужесточения ответственности за недостаточно ответственное обращение с персональными данными граждан. Еще до решения мирового суда "Роскомсвобода" и "Сетевые свободы" подали коллективный иск в Замоскворецкий суд  - истцами пока числятся 20 человек, но к ним уже проявили желание присоединиться еще более 8 тысяч. Их основное требование - выплата "Яндекс.Едой" 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда каждому пострадавшему. Адвокат Саркис Дарбинян полагает, что успех такого иска не только создаст полезный прецедент, но и сподвигнет российские компании изменить свой подход к обработке и хранению данных пользователей, научиться признавать свои ошибки и проявлять больше ответственности.  

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#россия #яндекс #утечка #суд
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