Санкции и ограничения заставляют россиян использовать непривычные финансовые инструменты

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Как сообщает Коммерсант, в России резко вырос спрос на криптовалюты. Чаще всего они используются для перевода средств за рубеж, причем, по мнению большинства экспертов, у регуляторов нет эффективных инструментов для предотвращения подобных транзакций. Один из основателей ENCRY Foundation Роман Некрасов рассказал, что по его данным, объем операций с криптовалютами вырос в несколько раз, причем пользователи, за счет которых и произошел прирост, взаимодействуют не столько с Bitcoin и Ethereum, сколько с коинами, привязанными к реальным валютам. Хорошим примером может послужить Tether (USDT) - криптовалюта, привязанная к курсу доллара.



Кризисная ситуация вынуждает россиян, в первую очередь, имеющих уровень дохода от среднего и выше, осваивать новые, непривычные финансовые инструменты, необходимости в которых не было в обычных условиях. Роман Некрасов приводит в пример случаи, когда клиенты приходят в офисы компаний, работающих с криптовалютами с десятками или даже сотнями тысяч долларов и сразу консультируются, как после перевода за рубеж перевести криптовалюту обратно в фиат. Отметим, что полностью заблокировать операции с различными коинами не удалось даже в Китае, несмотря на законодательные запреты и жесткую позицию государства.