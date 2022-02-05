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Всем привет. С вами Zero, также известный как эксперт по всем вопросам, и сегодня я расскажу, почему за электромобилями – будущее, но в отдельных странах, включая Россию, они в ближайшие десятилетия так и не смогут вытеснить автомобили с бензиновыми двигателями и ДВС. Начну я с преимуществ подобного транспорта, а потом приведу список причин, по которым у нас он вряд ли приживется. Итак, поехали!

Электромобили – это экологично



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Экологичность превратилась в долгосрочный и устойчивый мировой тренд, причем следуют ему не только в США и странах Евросоюза – тот же Китай при его-то производственных мощностях заявил о намерении постепенно (к 2050-2060 году) достичь углеродной нейтральности. И даже если при производстве электромобилей все равно происходят вредные выбросы, это не касается их эксплуатации, а ведь большая часть транспорта эксплуатируется в городах. Переход с бензиновых и дизельных двигателей на электрические – шаг к более безопасной для здоровья городской среде, что весьма важно: загрязняемый выхлопами воздух – причина множества заболеваний, от респираторных, до аллергических и аутоиммунных реакций.

Возможно, рядового гражданина не сильно заботят проблемы экологии, но в таком случае к выбору электромобиля его подтолкнут государственные программы и акции производителей и дилеров – сниженные или нулевые налоги, субсидии, бесплатная парковка, скидки на подзарядку или обслуживание, выгодный трейд-ин.

Электродвигатели превосходят двигатели внутреннего сгорания по КПД и другим параметрам



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Инженеры и конструкторы работают над тем, чтобы увеличить коэффициент полезного действия (КПД) двигателей внутреннего сгорания, но ни бензиновые, ни дизельные моторы не могут даже приблизиться по этому показателю к электрическим. Все дело в топливных, тепловых и механических потерях.

А разгон и динамика? Полноприводная Tesla Model 3 с 473 лошадиными силами может разгоняться до 100 км/ч за 3.3 секунды! Конечно, далеко не всем это нужно, но в экстренной или аварийной ситуации разгон и ходовые качества авто могут сохранить жизнь и здоровье. Tesla Model 3 Performance 2021 дает динамику суперкара по цене бизнес-седана, в дальнейшем же наверняка появятся еще более доступные и впечатляющие по совокупности параметров автомобильные электродвигатели. Все-таки над двигателями внутреннего сгорания работало огромное количество людей не одно десятилетие, а электрокары «выстрелили» совсем недавно, поэтому со зрелостью некоторых инженерных решений пока не все идеально. И это при том, что первый электромобиль был представлен еще в XIX веке.

А еще им не нужна многоступенчатая коробка передач



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Несмотря на то, что гидромеханический автомат – весьма надежный тип коробки передач, он повышает расход топлива, среди роботизированных же коробок встречаются как крутые, надежные и технологичные, так и весьма спорные варианты. При этом со временем почти любая коробка может начать «пинаться» или издавать неприятный звуки, а ее выход из строя, как правило, влетает в копеечку.

Во многих электромобилях же (включая Tesla) вместо многоступенчатой коробки используются объединенные с двигателем редукторы с фиксированным передаточным отношением – надежные и недорогие в замене.

Электрокары обеспечивают высокий уровень комфорта



Электрокары, как правило, отличаются высоким уровнем комфорта – и речь не только о шумовой нагрузке. В них отсутствует привычный для большинства автомобилистов запах бензина, к тому же, большинство таких машин оснащаются системами помощи водителю, что снижает физическую и психологическую нагрузку на человека и одновременно обеспечивает более безопасную дорожную обстановку.

Упомянутое же выше отсутствие многоступенчатой коробки передач приводит к отсутствию «пинков» при переключении, что также повышает уровень комфорта водителя и пассажиров.

Электромобили довольно безопасны



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Несмотря на наличие аккумуляторного блока, электромобили довольно безопасны. У них нет под капотом массивного двигателя внутреннего сгорания, при лобовом столкновении ломающего водителю ноги, а также имеется возможность экстренного торможения при помощи электродвигателя. Не стоит забывать и о том, что такие авто обычно довольно «умные» (зачастую умнее своего водителя), и за счет наличия ассистирующих систем подстраховывают на дороге, предотвращая ошибки управления, способные привести к аварийной ситуации.

Почему электромобили в России не приживутся

При всех описанных выше плюсах электрокаров, у них есть и минусы, и эти минусы критичны для эксплуатации в российских условиях:

Аккумуляторы теряют часть емкости при минусовых температурах, а также гораздо быстрее разряжаются. В нашем климате это серьезнейший недостаток, и что-то с ним сделать в ближайшие годы вряд ли получится. Каждый год мы видим, как минимум, несколько новостей о «новом, революционном типе аккумуляторов», но до коммерческой эксплуатации эти новинки, как правило, не доходят в силу объективных причин – нерентабельности или проблем в эксплуатации. Электромобили дешево заряжать, но стоят они довольно дорого. В России преимущественно бедное население, поэтому если электрокары где-то и приживутся среди статистически значимой доли жителей, то разве что в Москве и Санкт-Петербурге, причем в основном среди граждан, которые редко выезжают за пределы города. Почему именно так? Из-за следующих трех пунктов. Электромобили обладают ограниченным запасом хода. И, как и с разрядом/снижением емкости аккумулятора, с этим особо ничего не сделать. Поставить больше аккумуляторов? Тогда авто будет тяжелее, и расход энергии увеличится, как и длительность зарядки. Электрокары долго заряжаются. Даже на специализированных зарядных станциях. Не все готовы тратить даже полчаса-час на зарядку, когда залить в бак бензина можно гораздо быстрее. Если у вас закончился на трассе бензин – помогут другие водители. А что делать, если закончилось электричество? Только вызывать эвакуатор или просить кого-то дотащить на тросе до ближайшей зарядной станции. В России особая культура владения автомобилями, во многом, опять же, из-за бедности населения. В большинстве стран люди, за исключением отдельных энтузиастов-автолюбителей, не будут ездить на 15-20-25-30 летнем «рыдване», у нас же такое вполне практикуется, особенно в глубинке. Человек, который с трудом накопил 100-200 тысяч на «девятку», «четырку» или старый Hyundai Accent, и потом использует такой автомобиль много лет, не только не «потянет» электрокар по финансам, но и не захочет его брать из соображений того, что подобное чудо техники не соответствует его сценариям использования. К тому же, автомобили в России часто перепродаются, и не раз, а найти покупателя на электрокар будет непросто. Аккумуляторы со временем деградируют. А их замена обойдется в солидную сумму денег. Конечно, салоны, вероятно, будут принимать старые электрокары и давать скидку на новые, но все равно, с учетом прочих минусов, для российских реалий (да и для реалий большинства стран постсоветского пространства с суровыми зимами) электромобиль не выглядит выгодным приобретением. Россия – очень большая страна, и развивать в ней инфраструктуру зарядных станций довольно сложно, причем в некоторых регионах такие вложения вряд ли окупятся. Одним из важных преимуществ электрокара является возможность заряжать его ночью от розетки при выгодных тарифах на электроэнергию. Но актуально это для частных домов или специально оборудованных подземных парковок, а не для обычных многоэтажек, поэтому большинство россиян и тут в пролете.

Значит ли сказанное выше, что электрокары в РФ не будут покупать вообще? Нет. «Теслы» и компактные машины вроде Nissan Leaf вполне могут найти своих владельцев – в первую очередь среди обеспеченных граждан, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, основными покупателями для электрокаров станут IT-специалисты – это одна из немногих в России сфер с достойными зарплатами, к тому же, среди айтишников много энтузиастов, интересующихся техническими новинками. Но полагаю, что как по процентным, так и по абсолютным значениям даже в Москве и Питере владельцев электрокаров будет гораздо меньше, чем не только в крупных городах США, но и даже в каком-нибудь Стокгольме, хотя Швеция – страна тоже, мягко говоря, не теплая.