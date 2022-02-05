За электромобилями будущее. Но не для России
Всем привет. С вами Zero, также известный как эксперт по всем вопросам, и сегодня я расскажу, почему за электромобилями – будущее, но в отдельных странах, включая Россию, они в ближайшие десятилетия так и не смогут вытеснить автомобили с бензиновыми двигателями и ДВС. Начну я с преимуществ подобного транспорта, а потом приведу список причин, по которым у нас он вряд ли приживется. Итак, поехали!
Электромобили – это экологично
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Экологичность превратилась в долгосрочный и устойчивый мировой тренд, причем следуют ему не только в США и странах Евросоюза – тот же Китай при его-то производственных мощностях заявил о намерении постепенно (к 2050-2060 году) достичь углеродной нейтральности. И даже если при производстве электромобилей все равно происходят вредные выбросы, это не касается их эксплуатации, а ведь большая часть транспорта эксплуатируется в городах. Переход с бензиновых и дизельных двигателей на электрические – шаг к более безопасной для здоровья городской среде, что весьма важно: загрязняемый выхлопами воздух – причина множества заболеваний, от респираторных, до аллергических и аутоиммунных реакций.
Возможно, рядового гражданина не сильно заботят проблемы экологии, но в таком случае к выбору электромобиля его подтолкнут государственные программы и акции производителей и дилеров – сниженные или нулевые налоги, субсидии, бесплатная парковка, скидки на подзарядку или обслуживание, выгодный трейд-ин.
Электродвигатели превосходят двигатели внутреннего сгорания по КПД и другим параметрам
Инженеры и конструкторы работают над тем, чтобы увеличить коэффициент полезного действия (КПД) двигателей внутреннего сгорания, но ни бензиновые, ни дизельные моторы не могут даже приблизиться по этому показателю к электрическим. Все дело в топливных, тепловых и механических потерях.
А разгон и динамика? Полноприводная Tesla Model 3 с 473 лошадиными силами может разгоняться до 100 км/ч за 3.3 секунды! Конечно, далеко не всем это нужно, но в экстренной или аварийной ситуации разгон и ходовые качества авто могут сохранить жизнь и здоровье. Tesla Model 3 Performance 2021 дает динамику суперкара по цене бизнес-седана, в дальнейшем же наверняка появятся еще более доступные и впечатляющие по совокупности параметров автомобильные электродвигатели. Все-таки над двигателями внутреннего сгорания работало огромное количество людей не одно десятилетие, а электрокары «выстрелили» совсем недавно, поэтому со зрелостью некоторых инженерных решений пока не все идеально. И это при том, что первый электромобиль был представлен еще в XIX веке.
А еще им не нужна многоступенчатая коробка передач
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Несмотря на то, что гидромеханический автомат – весьма надежный тип коробки передач, он повышает расход топлива, среди роботизированных же коробок встречаются как крутые, надежные и технологичные, так и весьма спорные варианты. При этом со временем почти любая коробка может начать «пинаться» или издавать неприятный звуки, а ее выход из строя, как правило, влетает в копеечку.
Во многих электромобилях же (включая Tesla) вместо многоступенчатой коробки используются объединенные с двигателем редукторы с фиксированным передаточным отношением – надежные и недорогие в замене.
Электрокары обеспечивают высокий уровень комфорта
Электрокары, как правило, отличаются высоким уровнем комфорта – и речь не только о шумовой нагрузке. В них отсутствует привычный для большинства автомобилистов запах бензина, к тому же, большинство таких машин оснащаются системами помощи водителю, что снижает физическую и психологическую нагрузку на человека и одновременно обеспечивает более безопасную дорожную обстановку.
Упомянутое же выше отсутствие многоступенчатой коробки передач приводит к отсутствию «пинков» при переключении, что также повышает уровень комфорта водителя и пассажиров.
Электромобили довольно безопасны
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Несмотря на наличие аккумуляторного блока, электромобили довольно безопасны. У них нет под капотом массивного двигателя внутреннего сгорания, при лобовом столкновении ломающего водителю ноги, а также имеется возможность экстренного торможения при помощи электродвигателя. Не стоит забывать и о том, что такие авто обычно довольно «умные» (зачастую умнее своего водителя), и за счет наличия ассистирующих систем подстраховывают на дороге, предотвращая ошибки управления, способные привести к аварийной ситуации.
Почему электромобили в России не приживутся
При всех описанных выше плюсах электрокаров, у них есть и минусы, и эти минусы критичны для эксплуатации в российских условиях:
- Аккумуляторы теряют часть емкости при минусовых температурах, а также гораздо быстрее разряжаются. В нашем климате это серьезнейший недостаток, и что-то с ним сделать в ближайшие годы вряд ли получится. Каждый год мы видим, как минимум, несколько новостей о «новом, революционном типе аккумуляторов», но до коммерческой эксплуатации эти новинки, как правило, не доходят в силу объективных причин – нерентабельности или проблем в эксплуатации.
- Электромобили дешево заряжать, но стоят они довольно дорого. В России преимущественно бедное население, поэтому если электрокары где-то и приживутся среди статистически значимой доли жителей, то разве что в Москве и Санкт-Петербурге, причем в основном среди граждан, которые редко выезжают за пределы города. Почему именно так? Из-за следующих трех пунктов.
- Электромобили обладают ограниченным запасом хода. И, как и с разрядом/снижением емкости аккумулятора, с этим особо ничего не сделать. Поставить больше аккумуляторов? Тогда авто будет тяжелее, и расход энергии увеличится, как и длительность зарядки.
- Электрокары долго заряжаются. Даже на специализированных зарядных станциях. Не все готовы тратить даже полчаса-час на зарядку, когда залить в бак бензина можно гораздо быстрее.
- Если у вас закончился на трассе бензин – помогут другие водители. А что делать, если закончилось электричество? Только вызывать эвакуатор или просить кого-то дотащить на тросе до ближайшей зарядной станции.
- В России особая культура владения автомобилями, во многом, опять же, из-за бедности населения. В большинстве стран люди, за исключением отдельных энтузиастов-автолюбителей, не будут ездить на 15-20-25-30 летнем «рыдване», у нас же такое вполне практикуется, особенно в глубинке. Человек, который с трудом накопил 100-200 тысяч на «девятку», «четырку» или старый Hyundai Accent, и потом использует такой автомобиль много лет, не только не «потянет» электрокар по финансам, но и не захочет его брать из соображений того, что подобное чудо техники не соответствует его сценариям использования. К тому же, автомобили в России часто перепродаются, и не раз, а найти покупателя на электрокар будет непросто.
- Аккумуляторы со временем деградируют. А их замена обойдется в солидную сумму денег. Конечно, салоны, вероятно, будут принимать старые электрокары и давать скидку на новые, но все равно, с учетом прочих минусов, для российских реалий (да и для реалий большинства стран постсоветского пространства с суровыми зимами) электромобиль не выглядит выгодным приобретением.
- Россия – очень большая страна, и развивать в ней инфраструктуру зарядных станций довольно сложно, причем в некоторых регионах такие вложения вряд ли окупятся.
- Одним из важных преимуществ электрокара является возможность заряжать его ночью от розетки при выгодных тарифах на электроэнергию. Но актуально это для частных домов или специально оборудованных подземных парковок, а не для обычных многоэтажек, поэтому большинство россиян и тут в пролете.
Значит ли сказанное выше, что электрокары в РФ не будут покупать вообще? Нет. «Теслы» и компактные машины вроде Nissan Leaf вполне могут найти своих владельцев – в первую очередь среди обеспеченных граждан, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, основными покупателями для электрокаров станут IT-специалисты – это одна из немногих в России сфер с достойными зарплатами, к тому же, среди айтишников много энтузиастов, интересующихся техническими новинками. Но полагаю, что как по процентным, так и по абсолютным значениям даже в Москве и Питере владельцев электрокаров будет гораздо меньше, чем не только в крупных городах США, но и даже в каком-нибудь Стокгольме, хотя Швеция – страна тоже, мягко говоря, не теплая.
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