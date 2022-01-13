Наступление государств на свободу распространения информации в Интернете продолжается

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Министр МВД Германии Нэнси Фезер заявила в интервью, что если Telegram не будет удалять противоправный контент, мессенджер может быть заблокирован. Также она уточнила, что считает блокировку серьезным, даже радикальным методом, и сначала необходимо исчерпать возможности других механизмов правового воздействия.



Напомним, что у Telegram нет официального представительства в Германии, поэтому в 2021 году компании уже дважды выписывались штрафы за отсутствие удобного канала для передачи сообщений о нарушающем законы контенте. Фезер полагает, что необходимо наращивать усилия в юридической плоскости и принудить мессенджер выполнять немецкое законодательство.



По-видимому, усиливающиеся давление на Интернет со стороны различных государств и ведомств стало общемировым трендом и будет продолжаться - сеть давно перестала быть тем пространством свободы, которым она была в начале двухтысячных годов. Впрочем, действие рождает противодействие - по всему миру собираются инициативные группы граждан, предлагающие технические и юридические решения, задача которых - обеспечить в Интернете максимальную свободу слова при возможности сохранения анонимности пользователей. Ранее Организация Объединенных Наций признала право на анонимность в Интернете неотъемлемым правом человека.