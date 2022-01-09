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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ASUS выпустит 34-дюймовый монитор для профессионалов и контент-мейкеров
Разрешение новинки составляет 3440 × 1440 пикселей при соотношении сторон 21:9
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Компания ASUS выпускает не только видеокарты, материнские платы и смартфоны, но и множество других устройств, в том числе мониторы. И совсем скоро ассортимент тайваньской фирмы пополнится очередным дисплеем - 34-дюймовым ProArt PA348CGV с разрешением 3440 на 1440 и соотношением сторон 21 к 9.

Новинка ориентирована в первую очередь на профессионалов - например, дизайнеров, художников и специалистов, работающих с видео. Также она хорошо подойдет контент-мейкерам и продвинутым пользователям, предпочитающим одновременно работать с несколькими окнами. По сути, один такой монитор может заменить два стандартных с соотношением сторон 16 к 9, при этом важным преимуществом будет отсутствие рамки в центре.

Полные технические характеристики дисплея пока неизвестны, но если говорить об уже подтвержденных спецификациях, то к ним относятся частота обновления 120 Гц и 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также можно отметить продвинутую подставку, позволяющую регулировать положение экрана не только по наклону, но и по высоте, и даже разворачивать дисплей перпендикулярно по отношению к поверхности стола, переводя его в портретную ориентацию.

#asus #монитор #монитор 240 гц
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