Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Всем привет! С вами Zero. Дефицит графических ускорителей и завышенные в 2, а то и в 3-4 раза цены на них вряд ли в ближайшее время куда-то денутся, и среди компьютерщиков и геймеров нередко можно услышать мнение, что собирать ПК в таких рыночных условиях невыгодно, и лучше приобрести ноутбук. В рамках данной статьи я расскажу о том, на что способны хорошие игровые лэптопы среднего и премиального сегментов, а также соберу за те же деньги игровые же конфигурации ПК, после чего сделаю вывод – что же лучше покупать в конце 2021 или начале 2022 года. Помимо непосредственно сборок, я также включу в бюджет монитор – ведь у ноутбука есть свой дисплей. Итак, поехали!
Критерии выбора игровых ноутбуков
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При выборе мобильных ПК для этого материала я придерживался следующих требований:
- Шестиядерный (средний сегмент) или восьмиядерный (премиум) процессор, ориентированный на производительность, а не энергоэффективность. Не важно, AMD Zen 3 или Tiger Lake – в играх хороши и те, и другие.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 для среднего сегмента и RTX 3080 для премиального. При этом следует помнить, что у RTX 3060 всего 6 гигабайт памяти, и по чистой производительности она тоже далека от полноразмерного варианта, с учетом невысокого TDP ноутбучных графических ускорителей. Серьезно уступает десктопной и мобильная RTX 3080, особенно в максимально урезанных по тепловыделению исполнениях, как в Acer Nitro 5 AN515-45-R8FW (100 Вт). Впрочем, я, конечно, выберу вариант посерьезнее, иначе все будет так же печально, как на скриншоте.
- Как минимум 16 ГБ быстрой оперативной памяти (частота от 3200 МГц) или 8 одним модулем с возможностью добавления второго.
- SSD объемом не менее 500-512 гигабайт, желательно – с возможностью добавления еще одного.
- Качественный IPS дисплей. Желательно – с повышенной частотой обновления 144+ Гц, это пригодится в легких киберспортивных играх (League of Legends, DOTA 2, CS: Go и т.д.), где несложно добиться высокого FPS.
- Отсутствие перегрева и троттлинга (снижения рабочих частот процессора и видеокарты) при игровой нагрузке. Троттлинг в стресс-тестах допустим, хотя и нежелателен (если он есть в стресс-тестах, то, когда система охлаждения забьется пылью, может появиться и в играх).
- Наличие как минимум трех USB разъемов, из которых два должны быть Type A – на случай, если захочется подключить клавиатуру и мышь.
Емкость аккумулятора и время автономной работы устройства, а также его массогабаритные характеристики для нашего сценария использования не важны – предполагается, что ноутбук будет использоваться только дома, в крайнем случае – изредка перевозиться, например, на дачу, где тоже есть электричество. Также я оставлю за скобками вопрос дизайна: в нем слишком много субъективных моментов и личных предпочтений.
Игровой ноутбук среднего ценового сегмента
Приобрести игровой ноутбук с 6- или 8-ядерным процессором, видеокартой RTX 3060, 16 гигабайтами оперативки, 512-гиговым SSD, хорошим экраном и так далее, в середине декабря 2021 года можно примерно за 115-120 тысяч рублей, иногда – даже за 110. Вот пара примеров из московского Ситилинка:
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В большинстве магазинов цена на такие ноутбуки все же ближе к 120 тысячам, чем к 110, поэтому возьмем за вариант по-умолчанию модель MSI. Она обладает следующими характеристиками:
- Процессор: Intel Core i5 11400H (6 ядер, 12 потоков), 2.7-4.5 ГГц
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ (до 85 Вт)
- ОЗУ: 16 ГБ, 3200 МГц
- Накопитель: SSD 512 ГБ
- Экран: 17.3" (1920x1080) IPS, 144 Гц
- Аккумулятор: 53 Вт*ч
- Разъемы: HDMI, USB Type C, USB 3.0, USB 2.0 x2
- Вес: 2,6 кг
Это неплохой игровой лэптоп без каких-либо явных слабостей по железу, за исключением ограниченного 85 Ваттами TDP видеокарты. Перегрева в играх, если верить отзывам, не наблюдается, и, хотя система охлаждения при высокой нагрузке работает шумновато, этот недостаток свойственен практически всем геймерским мобильным ПК. Не так-то просто отвести тепло от процессора и видеокарты, размещенных в компактном корпусе, поэтому чем-то приходится жертвовать.
Во что, на каких настройках и с каким FPS можно поиграть, используя такой ноутбук? В разрешении 1920 на 1080 пикселей, оно же FullHD – практически в любые проекты, хотя, конечно, в наиболее требовательных, вроде Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2, не стоит ставить ультра настройки даже без рейтрейсинга, иначе частота кадров будет заметно ниже 60. В играх же средней и низкой требовательности, вроде The Witcher 3 или Battlefield V, максимальные параметры графики устанавливать можно смело.
Игровой ПК за те же деньги
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Теперь я попробую собрать превосходящий указанный ноутбук игровой компьютер за те же деньги, а именно – за 120 тысяч рублей. Напомню, что в указанную сумму необходимо вместить не только саму сборку, но и монитор. Главная задача – использовать десктопную RTX 3060 или RX 6600 XT: они обе значительно производительнее, чем 3060 в мобильном варианте.
Процессор нам нужен как минимум шестиядерный, причем актуальный – Zen 3 или Rocket Lake. Intel Core i5-11400F подойдет, причем ему, в отличие от разгоняемых моделей, хватит и недорогого башенного кулера уровня Aerocool Verkho2. Добавим дешевенькую материнскую плату (главное, на чипсете B560, чтобы иметь возможность разгонять память!), и 2 восьмигиговых модуля оперативки на чипах Micron E-Die, которые легко заведутся на 3600 МГц. На блоке питания, корпусе и SSD в меру сэкономим – тем более, игры на недорогих SATA III твердотельных накопителях запускаются почти так же быстро, как на флагманских M.2 PCI Express. А вот цена видеокарты, конечно, поражает даже человека, который наблюдал за развитием ситуации с конца 2020 года.
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Увы, но приходится констатировать – даже если выбрать сверхбюджетный твердотельный накопитель Crucial BX500 и самую дешевую из доступных в московском Ситилинке RX 6600 XT, наблюдается небольшое превышение бюджета. И это без монитора! Да, если выбрать RX 6600 без приставки XT, которая стоит на 10 тысяч дешевле, то удастся влезть в 115 тысяч, но адекватный 23-24 дюймовый Flicker-Free FullHD монитор на IPS или VA матрице стоит еще 12-14 тысяч даже с частотой обновления не 120-144 Гц, а 60-75 Гц. Например, DELL S2421HN. Еще пару тысяч прибавьте на клавиатуру и мышь…
Итак, в среднем ценовом сегменте в конце 2021 года игровой ноутбук действительно способен быть конкурентоспособным по сравнению с ПК, если к последнему нужно еще и докупать монитор с периферией. Конечно, на стороне настольной конфигурации – производительность, лучшее охлаждение и возможность апгрейда, но и у лэптопа есть важное преимущество – мобильность. Если вы предпочитаете играть лежа, традиционный системный блок вам вряд ли подойдет.
Так что же, забить на настольные ПК и покупать ноутбук? Нет, этот вариант стал всего лишь конкурентоспособным, но не идеальным. Лично я все предпочел бы в любом случае собрать игровую конфигурацию, а не брать лэптоп – можно ведь, например, покупать разные комплектующие в разных магазинах, где что дешевле. Да и монитор с периферией у большинства геймеров уже есть. Проще говоря, все зависит от вводных данных и от ваших личных предпочтений. При наличии монитора и клавиатуры с мышью с точки зрения максимизации FPS определенно лучше собрать ПК – конфигурация уровня приведенной мной выше спокойно справится абсолютно с любыми проектами, включая пресловутый «Киберпанк» в разрешении FullHD на максимальных настройках, пусть, конечно, и без трассировки лучей.
Премиальный игровой ноутбук
В среднем ценовом сегменте ситуация оказалась довольно спорной, теперь посмотрим, что у нас в премиальном. Полагаю, что уж в нем-то за стоимость игрового лэптопа удастся не только собрать более производительную конфигурацию, но и подобрать к ней крутой монитор с частотой обновления как минимум 120-144 Гц. Кстати, лично я считаю, что лучше «упарываться» в герцовку, чем в разрешение, тем более, что действительно комфортно играть в 4K на ультра во все игры не позволит и RTX 3090. Но хватит отступлений.
Я думал выбрать для этого раздела один из лэптопов Lenovo Legion, но их в московском Ситилинке разобрали, так что пусть будет MSI GE66 Raider 11UH-283RU 9S7-154314-283. Это мощный игровой ноутбук с продуманной системой охлаждения. Вентиляторы и радиаторы с увеличенными тепловыми трубками позволяют мобильной RTX 3080 функционировать с TDP до 140 Вт, что находится максимально близко к верхнему пределу спецификаций для данной видеокарты (150 Вт).
- Процессор: Intel Core i7 11800H (8 ядер, 16 потоков), 2.3-4.6 ГГц
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 16 ГБ (до 140 Вт)
- ОЗУ: 32 ГБ, 3200 МГц
- Накопитель: SSD 2048 ГБ
- Экран: 15.6" (2560х1440) IPS, 165 Гц
- Аккумулятор: 99.9 Вт*ч
- Разъемы: HDMI, mini DisplayPort, USB Type C, USB 3.1, USB 3.0 x2
- Вес: 2,38 кг
Девайс шикарен по всем параметрам, хотя, конечно, с учетом цены, позволить его себе может далеко не каждый. Но те, кому хватит на него денег, смогут наслаждаться максимальными настройками графики в любых играх – разве что по поводу Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 в разрешении 2560 на 1440 есть определенные сомнения, но зачем вообще такое разрешение на 15-дюймовом экране? Это скорее маркетинг – лучше переключиться на FullHD и получить больше кадров в секунду.
Игровой ПК за те же деньги
Итак, бюджет на конфигурацию ПК с монитором – 270-280 тысяч, причем эта конфигурация должна ощутимо превосходить рассмотренный ранее лэптоп. Собираю снова в Ситилинке – можно было бы надергать комплектующих из разных магазинов с целью экономии, но это уже не совсем честно.
Конфигурацию я подобрал вот такую. На СЖО не смотрите – я взял ее, чтобы занять слот компонентом, примерно соответствующим по стоимости желаемому. Вместо нее можно взять флагманский суперкулер Noctua NH-D15, крепления для сокета LGA 1700 австрийская фирма высылает бесплатно, если предоставить доказательства приобретения процессора, материнской платы и системы охлаждения. Хотя ждать их, скорее всего, придется довольно долго, так что проще купить на месте.
Процессор – новенький Intel Alder Lake, причем не абы какой, а разгоняемый: Core i7-12700KF. Zen 3 со свежей микроархитектурой «синих» конкурировать на равных не могут – ждем моделей с увеличенным L3 кэшем. Кулер – как уже говорилось выше, Noctua NH-D15. Материнская плата – естественно, Z690, под разгон, с усиленной подсистемой питания и радиаторами на греющихся элементах. Под память DDR4, а не DDR5 – последнюю не так просто найти, а купить по адекватной цене вообще вряд ли возможно. Да и не стоят такого внимания первые реализации нового стандарта, вот когда подтянутся оверклокерские модули – можно будет их рассматривать. А пока берем DDR4 на все тех же чипах Micron E-Die, то есть Crucial Ballistix с индексом U4. Заявленная частота – 3000-3600 МГц, тайминги – 15-16-16, 16-18-18 или около того. Два модуля по 16 гигов.
SSD можно тоже взять два по терабайту – это выгоднее, чем один удвоенной емкости. Благо, слотов у нашей материнки более, чем достаточно. На корпусе и блоке питания в меру (!) экономлю – выбираю приличные, но доступные по цене решения. Хотя, конечно, я бы предпочел взять один из Full Tower кейсов Fractal Design и оснастить несколькими тихими, производительными и долговечными вентиляторами Noctua NF-P12 PWM – именно такие стоят в моем домашнем игровом ПК.
И, наконец, монитор. Достойных IPS и VA вариантов с разрешением 1920 на 1080 или 2560 на 1440 и частотой обновления более 144 Гц предостаточно. FullHD можно взять за 15-18 тысяч, QuadHD – за 25-30 тысяч. Без нежелательного мерцания, вызванного ШИМ и других серьезных проблем. Вот пример, на этот раз из Регарда – там удобнее краткий список характеристик.
Думаю, ни у кого из читателей нет ни малейших сомнений в том, что десктопный Intel Core i7-12700KF гораздо производительнее мобильного Core i7-11800H. Архитектура, количество ядер, частоты, TDP – все в пользу Alder Lake. Разогнанная до 3600 МГц DIMM оперативная память тоже будет побыстрее, чем SO-DIMM на 3200 МГц, а у последней, вероятно, еще и более высокие тайминги. И, наконец, главное. Мобильная RTX 3080 и в подметки не годится десктопной RTX 3070 Ti, ведь та заметно превосходит даже флагмана предыдущего поколения, RTX 2080 Ti. Можно и просто взглянуть на характеристики – и там и там мы видим 6144 шейдерных конвейера, но TDP у 3070 Ti в 2 с лишним раза выше, значительно выше и рабочие частоты.
Резюмирую: покупать премиальный игровой лэптоп есть смысл, только если вам требуется мобильность. За те же деньги можно собрать гораздо более производительную настольную конфигурацию. И еще одна оговорка – под мобильностью я подразумеваю возможность расположиться с ноутбуком, например, лежа на диване, а не длительную работу от аккумулятора. Он у модели MSI хоть и емкий, но и железо потребляет столько энергии, что при высокой нагрузке никакой емкости надолго не хватит.
Заключение
В рамках данного материала я сравнил два игровых ноутбука среднего и премиального ценовых сегментов и две игровые конфигурации за те же деньги. Выводы из статьи очевидны – конкурентоспособность геймерских миддл-лэптопов за последние годы заметно выросла, хотя, если у вас есть монитор и периферия, и играть вы планируете за столом, собрать полноразмерный системник все равно выгоднее. Что же касается премиальных ноутбуков – они по-прежнему безнадежно проигрывают аналогичным по стоимости настольным ПК. И чтобы понять, почему, не надо быть Эйнштейном: в случае компьютеров можно использовать для отвода тепла от процессора и видеокарты массивные радиаторы с огромной суммарной площадью ребер и грамотно расположенными теплотрубками, а также оптимально организовывать циркуляцию воздушных потоков, компактный же корпус ноутбука накладывает на параметры системы охлаждения значительные ограничения.
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