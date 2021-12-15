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Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году

Аналитический материал, цель которого – выяснить, повлиял ли рост цен на видеокарты на конкурентоспособность игровых лэптопов
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Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
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Всем привет! С вами Zero. Дефицит графических ускорителей и завышенные в 2, а то и в 3-4 раза цены на них вряд ли в ближайшее время куда-то денутся, и среди компьютерщиков и геймеров нередко можно услышать мнение, что собирать ПК в таких рыночных условиях невыгодно, и лучше приобрести ноутбук. В рамках данной статьи я расскажу о том, на что способны хорошие игровые лэптопы среднего и премиального сегментов, а также соберу за те же деньги игровые же конфигурации ПК, после чего сделаю вывод – что же лучше покупать в конце 2021 или начале 2022 года. Помимо непосредственно сборок, я также включу в бюджет монитор – ведь у ноутбука есть свой дисплей. Итак, поехали!

Критерии выбора игровых ноутбуков

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При выборе мобильных ПК для этого материала я придерживался следующих требований:

  1. Шестиядерный (средний сегмент) или восьмиядерный (премиум) процессор, ориентированный на производительность, а не энергоэффективность. Не важно, AMD Zen 3 или Tiger Lake – в играх хороши и те, и другие.
  2. NVIDIA GeForce RTX 3060 для среднего сегмента и RTX 3080 для премиального. При этом следует помнить, что у RTX 3060 всего 6 гигабайт памяти, и по чистой производительности она тоже далека от полноразмерного варианта, с учетом невысокого TDP ноутбучных графических ускорителей. Серьезно уступает десктопной и мобильная RTX 3080, особенно в максимально урезанных по тепловыделению исполнениях, как в Acer Nitro 5 AN515-45-R8FW (100 Вт). Впрочем, я, конечно, выберу вариант посерьезнее, иначе все будет так же печально, как на скриншоте. 
  3. Как минимум 16 ГБ быстрой оперативной памяти (частота от 3200 МГц) или 8 одним модулем с возможностью добавления второго.
  4. SSD объемом не менее 500-512 гигабайт, желательно – с возможностью добавления еще одного.
  5. Качественный IPS дисплей. Желательно – с повышенной частотой обновления 144+ Гц, это пригодится в легких киберспортивных играх (League of Legends, DOTA 2, CS: Go и т.д.), где несложно добиться высокого FPS.
  6. Отсутствие перегрева и троттлинга (снижения рабочих частот процессора и видеокарты) при игровой нагрузке. Троттлинг в стресс-тестах допустим, хотя и нежелателен (если он есть в стресс-тестах, то, когда система охлаждения забьется пылью, может появиться и в играх).
  7. Наличие как минимум трех USB разъемов, из которых два должны быть Type A – на случай, если захочется подключить клавиатуру и мышь.

Емкость аккумулятора и время автономной работы устройства, а также его массогабаритные характеристики для нашего сценария использования не важны – предполагается, что ноутбук будет использоваться только дома, в крайнем случае – изредка перевозиться, например, на дачу, где тоже есть электричество. Также я оставлю за скобками вопрос дизайна: в нем слишком много субъективных моментов и личных предпочтений.

Игровой ноутбук среднего ценового сегмента

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Приобрести игровой ноутбук с 6- или 8-ядерным процессором, видеокартой RTX 3060, 16 гигабайтами оперативки, 512-гиговым SSD, хорошим экраном и так далее, в середине декабря 2021 года можно примерно за 115-120 тысяч рублей, иногда – даже за 110. Вот пара примеров из московского Ситилинка:

 

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В большинстве магазинов цена на такие ноутбуки все же ближе к 120 тысячам, чем к 110, поэтому возьмем за вариант по-умолчанию модель MSI. Она обладает следующими характеристиками:

  • Процессор: Intel Core i5 11400H (6 ядер, 12 потоков), 2.7-4.5 ГГц
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ (до 85 Вт)
  • ОЗУ: 16 ГБ, 3200 МГц
  • Накопитель: SSD 512 ГБ
  • Экран: 17.3" (1920x1080) IPS, 144 Гц
  • Аккумулятор: 53 Вт*ч
  • Разъемы: HDMI, USB Type C, USB 3.0, USB 2.0 x2
  • Вес: 2,6 кг

Это неплохой игровой лэптоп без каких-либо явных слабостей по железу, за исключением ограниченного 85 Ваттами TDP видеокарты. Перегрева в играх, если верить отзывам, не наблюдается, и, хотя система охлаждения при высокой нагрузке работает шумновато, этот недостаток свойственен практически всем геймерским мобильным ПК. Не так-то просто отвести тепло от процессора и видеокарты, размещенных в компактном корпусе, поэтому чем-то приходится жертвовать.

Во что, на каких настройках и с каким FPS можно поиграть, используя такой ноутбук? В разрешении 1920 на 1080 пикселей, оно же FullHD – практически в любые проекты, хотя, конечно, в наиболее требовательных, вроде Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2, не стоит ставить ультра настройки даже без рейтрейсинга, иначе частота кадров будет заметно ниже 60. В играх же средней и низкой требовательности, вроде The Witcher 3 или Battlefield V, максимальные параметры графики устанавливать можно смело.

Игровой ПК за те же деньги

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Теперь я попробую собрать превосходящий указанный ноутбук игровой компьютер за те же деньги, а именно – за 120 тысяч рублей. Напомню, что в указанную сумму необходимо вместить не только саму сборку, но и монитор. Главная задача – использовать десктопную RTX 3060 или RX 6600 XT: они обе значительно производительнее, чем 3060 в мобильном варианте.

 

 

Процессор нам нужен как минимум шестиядерный, причем актуальный – Zen 3 или Rocket Lake. Intel Core i5-11400F подойдет, причем ему, в отличие от разгоняемых моделей, хватит и недорогого башенного кулера уровня Aerocool Verkho2. Добавим дешевенькую материнскую плату (главное, на чипсете B560, чтобы иметь возможность разгонять память!), и 2 восьмигиговых модуля оперативки на чипах Micron E-Die, которые легко заведутся на 3600 МГц. На блоке питания, корпусе и SSD в меру сэкономим – тем более, игры на недорогих SATA III твердотельных накопителях запускаются почти так же быстро, как на флагманских M.2 PCI Express. А вот цена видеокарты, конечно, поражает даже человека, который наблюдал за развитием ситуации с конца 2020 года.

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Увы, но приходится констатировать – даже если выбрать сверхбюджетный твердотельный накопитель Crucial BX500 и самую дешевую из доступных в московском Ситилинке RX 6600 XT, наблюдается небольшое превышение бюджета. И это без монитора! Да, если выбрать RX 6600 без приставки XT, которая стоит на 10 тысяч дешевле, то удастся влезть в 115 тысяч, но адекватный 23-24 дюймовый Flicker-Free FullHD монитор на IPS или VA матрице стоит еще 12-14 тысяч даже с частотой обновления не 120-144 Гц, а 60-75 Гц. Например, DELL S2421HN. Еще пару тысяч прибавьте на клавиатуру и мышь…

Итак, в среднем ценовом сегменте в конце 2021 года игровой ноутбук действительно способен быть конкурентоспособным по сравнению с ПК, если к последнему нужно еще и докупать монитор с периферией. Конечно, на стороне настольной конфигурации – производительность, лучшее охлаждение и возможность апгрейда, но и у лэптопа есть важное преимущество – мобильность. Если вы предпочитаете играть лежа, традиционный системный блок вам вряд ли подойдет.

Так что же, забить на настольные ПК и покупать ноутбук? Нет, этот вариант стал всего лишь конкурентоспособным, но не идеальным. Лично я все предпочел бы в любом случае собрать игровую конфигурацию, а не брать лэптоп – можно ведь, например, покупать разные комплектующие в разных магазинах, где что дешевле. Да и монитор с периферией у большинства геймеров уже есть. Проще говоря, все зависит от вводных данных и от ваших личных предпочтений. При наличии монитора и клавиатуры с мышью с точки зрения максимизации FPS определенно лучше собрать ПК – конфигурация уровня приведенной мной выше спокойно справится абсолютно с любыми проектами, включая пресловутый «Киберпанк» в разрешении FullHD на максимальных настройках, пусть, конечно, и без трассировки лучей.

Премиальный игровой ноутбук

В среднем ценовом сегменте ситуация оказалась довольно спорной, теперь посмотрим, что у нас в премиальном. Полагаю, что уж в нем-то за стоимость игрового лэптопа удастся не только собрать более производительную конфигурацию, но и подобрать к ней крутой монитор с частотой обновления как минимум 120-144 Гц. Кстати, лично я считаю, что лучше «упарываться» в герцовку, чем в разрешение, тем более, что действительно комфортно играть в 4K на ультра во все игры не позволит и RTX 3090. Но хватит отступлений.

 

Я думал выбрать для этого раздела один из лэптопов Lenovo Legion, но их в московском Ситилинке разобрали, так что пусть будет MSI GE66 Raider 11UH-283RU 9S7-154314-283. Это мощный игровой ноутбук с продуманной системой охлаждения. Вентиляторы и радиаторы с увеличенными тепловыми трубками позволяют мобильной RTX 3080 функционировать с TDP до 140 Вт, что находится максимально близко к верхнему пределу спецификаций для данной видеокарты (150 Вт).

  • Процессор: Intel Core i7 11800H (8 ядер, 16 потоков), 2.3-4.6 ГГц
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 16 ГБ (до 140 Вт)
  • ОЗУ: 32 ГБ, 3200 МГц
  • Накопитель: SSD 2048 ГБ
  • Экран: 15.6" (2560х1440) IPS, 165 Гц
  • Аккумулятор: 99.9 Вт*ч
  • Разъемы: HDMI, mini DisplayPort, USB Type C, USB 3.1, USB 3.0 x2
  • Вес: 2,38 кг

Девайс шикарен по всем параметрам, хотя, конечно, с учетом цены, позволить его себе может далеко не каждый. Но те, кому хватит на него денег, смогут наслаждаться максимальными настройками графики в любых играх – разве что по поводу Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 в разрешении 2560 на 1440 есть определенные сомнения, но зачем вообще такое разрешение на 15-дюймовом экране? Это скорее маркетинг – лучше переключиться на FullHD и получить больше кадров в секунду.

Игровой ПК за те же деньги

Итак, бюджет на конфигурацию ПК с монитором – 270-280 тысяч, причем эта конфигурация должна ощутимо превосходить рассмотренный ранее лэптоп. Собираю снова в Ситилинке – можно было бы надергать комплектующих из разных магазинов с целью экономии, но это уже не совсем честно. 

 

 

Конфигурацию я подобрал вот такую. На СЖО не смотрите – я взял ее, чтобы занять слот компонентом, примерно соответствующим по стоимости желаемому. Вместо нее можно взять флагманский суперкулер Noctua NH-D15, крепления для сокета LGA 1700 австрийская фирма высылает бесплатно, если предоставить доказательства приобретения процессора, материнской платы и системы охлаждения. Хотя ждать их, скорее всего, придется довольно долго, так что проще купить на месте.

Процессор – новенький Intel Alder Lake, причем не абы какой, а разгоняемый: Core i7-12700KF. Zen 3 со свежей микроархитектурой «синих» конкурировать на равных не могут – ждем моделей с увеличенным L3 кэшем. Кулер – как уже говорилось выше, Noctua NH-D15. Материнская плата – естественно, Z690, под разгон, с усиленной подсистемой питания и радиаторами на греющихся элементах. Под память DDR4, а не DDR5 – последнюю не так просто найти, а купить по адекватной цене вообще вряд ли возможно. Да и не стоят такого внимания первые реализации нового стандарта, вот когда подтянутся оверклокерские модули – можно будет их рассматривать. А пока берем DDR4 на все тех же чипах Micron E-Die, то есть Crucial Ballistix с индексом U4. Заявленная частота – 3000-3600 МГц, тайминги – 15-16-16, 16-18-18 или около того. Два модуля по 16 гигов.

SSD можно тоже взять два по терабайту – это выгоднее, чем один удвоенной емкости. Благо, слотов у нашей материнки более, чем достаточно. На корпусе и блоке питания в меру (!) экономлю – выбираю приличные, но доступные по цене решения. Хотя, конечно, я бы предпочел взять один из Full Tower кейсов Fractal Design и оснастить несколькими тихими, производительными и долговечными вентиляторами Noctua NF-P12 PWM – именно такие стоят в моем домашнем игровом ПК.

И, наконец, монитор. Достойных IPS и VA вариантов с разрешением 1920 на 1080 или 2560 на 1440 и частотой обновления более 144 Гц предостаточно. FullHD можно взять за 15-18 тысяч, QuadHD – за 25-30 тысяч. Без нежелательного мерцания, вызванного ШИМ и других серьезных проблем. Вот пример, на этот раз из Регарда – там удобнее краткий список характеристик.

 

Думаю, ни у кого из читателей нет ни малейших сомнений в том, что десктопный Intel Core i7-12700KF гораздо производительнее мобильного Core i7-11800H. Архитектура, количество ядер, частоты, TDP – все в пользу Alder Lake. Разогнанная до 3600 МГц DIMM оперативная память тоже будет побыстрее, чем SO-DIMM на 3200 МГц, а у последней, вероятно, еще и более высокие тайминги. И, наконец, главное. Мобильная RTX 3080 и в подметки не годится десктопной RTX 3070 Ti, ведь та заметно превосходит даже флагмана предыдущего поколения, RTX 2080 Ti. Можно и просто взглянуть на характеристики – и там и там мы видим 6144 шейдерных конвейера, но TDP у 3070 Ti в 2 с лишним раза выше, значительно выше и рабочие частоты.

Резюмирую: покупать премиальный игровой лэптоп есть смысл, только если вам требуется мобильность. За те же деньги можно собрать гораздо более производительную настольную конфигурацию. И еще одна оговорка – под мобильностью я подразумеваю возможность расположиться с ноутбуком, например, лежа на диване, а не длительную работу от аккумулятора. Он у модели MSI хоть и емкий, но и железо потребляет столько энергии, что при высокой нагрузке никакой емкости надолго не хватит.

Заключение

В рамках данного материала я сравнил два игровых ноутбука среднего и премиального ценовых сегментов и две игровые конфигурации за те же деньги. Выводы из статьи очевидны – конкурентоспособность геймерских миддл-лэптопов за последние годы заметно выросла, хотя, если у вас есть монитор и периферия, и играть вы планируете за столом, собрать полноразмерный системник все равно выгоднее. Что же касается премиальных ноутбуков – они по-прежнему безнадежно проигрывают аналогичным по стоимости настольным ПК. И чтобы понять, почему, не надо быть Эйнштейном: в случае компьютеров можно использовать для отвода тепла от процессора и видеокарты массивные радиаторы с огромной суммарной площадью ребер и грамотно расположенными теплотрубками, а также оптимально организовывать циркуляцию воздушных потоков, компактный же корпус ноутбука накладывает на параметры системы охлаждения значительные ограничения.

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