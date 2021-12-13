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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
Рыночная капитализация китайской фирмы - выше, чем у Volkswagen
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Китайский автопроизводитель BYD, о продукции которого в свое время пренебрежительно отзывался CEO компании Tesla, и один из двух богатейших людей планеты Илон Маск, обогнал по рыночной капитализации концерн Volkswagen, выйдя на третье место в мире среди автомобильных компаний. В ноябре этого года BYD реализовали в Китае более 90 000 электромобилей, Tesla же - только около 50 000.

Когда Маска спросили несколько лет в одном из интервью о китайском автопроизводителе, предприниматель рассмеялся и ответил: «Вы видели машины BYD? Я не думаю, что у BYD есть хорошие продукты». Сейчас, вероятно, миллиардер относится к такой конкуренции более серьезно: автомобили из Поднебесной, над которыми еще десятилетие назад иронизировали опытные водители, пусть и не дотягивают до моделей ведущих производителей, заметно прибавили в качестве. Многие эксперты полагают, что в сфере авто повторится ситуация с индустрией бытовой техники и смартфонов, где китайским компаниям понадобилось около 10-15 лет, чтобы занять уверенные позиции. Основатель BYD Ван Чуаньфу также заявлял о намерении выйти на первое место в мире к 2025 году.

#tesla #илон маск #электромобиль #автомобиль #byd
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