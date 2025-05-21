Новинки отличаются высокой эффективностью охлаждения

В рамках проходящей на Тайване выставки Computex 2025 компания NZXT представила ряд систем жидкостного охлаждения. Обновленные модели линейки Kraken будут называться Kraken Plus, но главная новинка — 420-миллиметровая СЖО Kraken Elite 420. Габариты ее радиатора составляют 457 × 140 × 27 мм.

Система жидкостного охлаждения Kraken Elite RGB 420 совместима со всеми актуальными сокетами для настольных ПК, включая Intel LGA 1851, 1200, 115X, 1700, а также AMD AM5 и AM4. Стоить решение будет достаточно дорого — от 345 евро. Приобрести его можно будет только в варианте RGB — модификацию без подсветки NZXT пока не предлагает.

Обновленная линейка Kraken Plus предложит примерно на 4 % более высокую эффективность охлаждения, чем оригинальные СЖО — за счет усовершенствованного насосного агрегата. Помпы новинок оснащаются небольшими дисплеями, отображающими основные параметры работы вроде температуры процессора и скорости вращения вентиляторов. Информацию о предварительных ценах можно найти в таблице, но как скоро новые системы охлаждения появятся на рынке — не сообщается.