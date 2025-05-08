Как рассказали в службе безопасности данных Ozon, в майские праздники резко выросла активность различного рода злоумышленников — в том числе, мошенников, использующих преступные схемы, связанные с маркетплейсами. Например, аферисты могут обзванивать граждан, представляться сотрудниками Ozon или Wildberries, после чего запрашивать пришедший в SMS код, который якобы нужен для уточнения данных о заказе или его подтверждения.

«Легенды» могут быть разными, но суть одна — на самом деле, человеку приходит код от «Госуслуг», банковского приложения, соцсети или мессенджера, и сообщив его мошенникам, он может лишиться денежных средств или своей учетной записи. Завладев аккаунтом, злоумышленники начнут рассылать контактам пользователя вредоносное ПО или просить у них денег в долг. Иногда схемы бывают сложными и многоступенчатыми — сначала звонит «курьер», потом — «сотрудник поддержки», а дальше — «служба безопасности» или «полиция».

В Ozon подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают по телефону кодов из SMS, паролей или данных банковских карт — если собеседник требует что-то из перечисленного, лучше завершить разговор.