Информация об этом была раскрыта в ходе антимонопольного разбирательства с Министерством юстиции США

Как сообщают СМИ, в ходе антимонопольного судебного разбирательства между Министерством юстиции США и корпорацией Google были раскрыты данные о том, что компания платит Samsung миллиарды долларов за предустановку ИИ Gemini на мобильные устройства линейки Galaxy. Американские антимонопольщики полагают, что такой шаг нарушает законодательство и препятствует нормальной рыночной конкуренции.

Ранее стало известно, что компания осуществляла многомиллиардные выплаты Apple за статус поиска по умолчанию на «яблочных» устройствах и заплатила Samsung 8 миллиардов долларов с 2020 по 2023 год за предустановку Google Search и Play Store. В Министерстве юстиции считают, что Google не просто злоупотребляет своим монопольным положением на рынке поисковых систем, но и принимает меры по его поддержанию и укреплению.

С учетом того, что в текущих судебных постановлениях упомянутые платежи признаются незаконными, исход разбирательства может заставить Google отказаться от дальнейших планов по продвижению своего поисковика или даже продать браузер Chrome, на который уже нацелилась OpenAI. Впрочем, нет сомнений, что суд продлится долго, а профессиональные юристы, нанятые компанией, приложат все усилия, чтобы отстоять выгодную для техногиганта позицию.