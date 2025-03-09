Автор YouTube-канала, видеоблогер eTeknix провел анализ рыночной ситуации на рынке актуальных графических ускорителей NVIDIA и AMD в различных магазинах и пришел к выводу, что рекомендованные цены заявляемые производителями, являются одновременно приманкой для покупателей, маркетинговой уловкой и даже, в некоторых случаях, фейком.

Так, рекомендованная стоимость новенькой Radeon RX 9070 XT составляет 599 американских долларов, на практике же найти видеокарту по такой цене практически невозможно – в большинстве случаев наценка составляет как минимум 150 долларов, а порой переваливает и за 300-400 долларов. Ситуация с графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5000 еще хуже, причем значительно — особенно если говорить об RTX 5090 и RTX 5070 Ti. Как заключил блогер, понятие рекомендованной цены для видеокарт в 2025 году является фейком, поскольку купить по ней GPU смогут лишь единицы. Особенно с учетом предупреждений ритейлеров, в которых говорится, что экземпляры из следующих партий будут стоить дороже, чем из первой.



