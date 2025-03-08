Сайт совместного предприятия GAC и Toyota даже на время перестал работать из-за наплыва посетителей

Как сообщает CnEVPost, новый доступный электрический кроссовер Toyota bZ3X моментально стал в Китае хитом продаж — и это, с учетом того, что в базовой комплектации модель предлагается всего за 15 тысяч долларов, совсем не удивительно. СМИ отмечают, что всего за час со старта продаж было получено более 10 тысяч заявок, а сайт совместного предприятия GAC и Toyota даже на время перестал функционировать, не выдержав повышенной нагрузки. Примечательно, что наиболее продвинутая комплектация тоже стоит недорого по меркам кроссоверов — около 22 тысяч долларов.

В отличие от многих других кроссоверов, Toyota bZ3X — исключительно моноприводный автомобиль, что обусловлено стремлением производителя удешевить его для конечного потребителя. Впрочем, никто и не позиционирует модель в качестве внедорожника. Электродвигатель модели способен достигать мощности 150 или 165 кВт, в зависимости от комплектации. Емкости тяговой батареи должно хватать на 430, 520 или 610 км пробега по условному циклу CLTC. Среди преимуществ электромобиля —набор функций помощи водителю, которые позволяют передвигаться по большинству крупных китайских городов в автономном или почти автономном режиме.