Это на 39% больше, чем в предшествующем 2023 году

Как сообщают СМИ, ссылаясь на финансовый отчет российского маркетплейса Ozon, чистый убыток компании в 2024 году вырос на 39% год к году и составил 59.4 миллиарда рублей. Впрочем, закрывать фирму или принимать какие-либо экстренные меры в данном случае нет нужды — как напоминают эксперты, такие гиганты рынка, как NVIDIA, Twitter, Uber, Airbnb, Spotify и Amazon тоже из года в год несли убытки до того, как принести акционерам колоссальную прибыль.

Ozon наряду с Wildberries является одним из двух крупнейших и наиболее популярных российских маркетплейсов, при этом компания, в отличие от ключевого конкурента, не была замечена в каких-либо медийных скандалах. Также в Ozon более комфортные условия для продавцов, хотя, как отмечают СМИ, эти условия со временем меняются в худшую сторону, следуя рыночным тенденциям. Как и другие маркетплейсы, Ozon часто критикуют за обилие контрафакта, сложные правила начисления штрафов для партнеров, а также установление скидок на различные товары без ведома продавцов. Тем не менее, площадка пользуется популярностью среди покупателей благодаря широкому ассортименту, конкурентоспособным ценам, обилию пунктов выдачи заказов и другим факторам.