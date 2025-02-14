Компания находится в глубоком кризисе, и ее будущее неизвестно.

Как сообщает Yahoo Finance, ссылаясь на сведения Mercury Research, доля продукции компании Intel на рынке процессоров достигла минимальной с 2002 года отметки — 67,4%. В свою очередь, AMD укрепила свои позиции как в десктопном, так и в серверном сегментах. Удалось увеличить долю и CPU на базе архитектуры ARM, в особенности в сегменте решений для ноутбуков, что легко объясняется продажами лэптопов с Qualcomm Snapdragon X, а также моделей Apple с процессорами собственной разработки.

Компания Intel находится в глубоком кризисе — после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года и официального объявления о необходимости сокращения 15000 сотрудников, и приостановки строительства нескольких заводов, акции микропроцессорного гиганта значительно просели. В дальнейшем свой пост оставил и гендиректор Intel Пэт Гелсингер, а в СМИ начали появляться слухи о возможном разделении компании или ее приобретении Qualcomm, AMD и даже Илоном Маском. Впрочем, большинство экспертов склоняются к тому, что в том или ином виде компания практически наверняка сохранится, поскольку ее важность для США сложно переоценить.