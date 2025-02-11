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[Zero]
У BOE снова проблемы с качеством дисплеев для iPhone — этим может воспользоваться Samsung
Apple рассматривает возможность перенаправления заказов компаниям Samsung Display и LG Display

Как сообщает зарубежный ресурс MacRumors, китайская компания BOE, специализирующаяся на выпуске дисплеев и матриц снова столкнулась с проблемами при выпуске экранов для смартфонов iPhone для корпорации Apple. Согласно сведениям инсайдеров, в настоящий момент «яблочные» рассматривают вариант с передачей части заказов подразделениям Samsung Display и LG Display. Если такое решение будет принято, то выиграет от него в первую очередь Samsung, готовая поставлять дисплеи в больших количествах. 

По данным журналистов, BOE с начала 2024 года смогла предоставить Apple лишь 7-8 миллионов экранов при потребности в 40 миллионов. Что же касается сроков устранения проблем с качеством дисплеев – предположительно, на исправление ошибок уйдет не менее полутора месяцев. Стоит отметить, что у BOE и раньше возникали проблемы с поддержанием необходимого Apple уровня стандартов — так, в 2023 году из-за засветки по краям области Dynamic Island в экранах iPhone 15 компания из Купертино значительно урезала объемы заказов у BOE. Обвиняют китайскую фирму и в низких стандартах качества матриц для мониторов — на тематических форумах сообщают, что битые пиксели на дисплеях BOE встречаются чаще, чем в случае LG, Samsung или AU Optronics.

#apple #samsung #iphone #дисплеи #экраны #компания lg #boe #матрицы
Источник: 3dnews.ru
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