Издание MyDrivers в подробностях рассказало об одном таком случае

Мошенничество с продажей перемаркированных процессоров, а также видеокарт с выпаянными GPU и/или чипами памяти встречается не слишком часто, тем не менее, покупатели по всему миру регулярно с ним сталкиваются. Об одном из таких случаев рассказал китайский ресурс MyDrivers. В компанию NorthridgeFix обратился клиент, рассказавший о том, что приобретенная им по низкой цене у перекупщика на вторичном рынке видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 не работает и вообще не подает признаков жизни.

Специалисты NorthridgeFix разобрали графический ускоритель и обнаружили отсутствие как GPU, так и чипов видеопамяти, а также удивились тому, насколько повреждены и перекошены были некоторые размещенные на печатной плате компоненты. Как рассказал незадачливый покупатель, обманувший его перекупщик утверждал, что видеокарта никогда не использовалась для добычи криптовалют, а просто в течение длительного времени находилась в компьютере, которым никто не пользовался. Как подчеркивают эксперты, любые компьютерные комплектующие и гаджеты, приобретаемые на вторичном рынке или в мелких интернет-магазинах и на маркетплейсах следует тщательно проверять, поскольку риск столкнуться с мошенником существует всегда.