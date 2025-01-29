Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов говорил, что депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России, потому что только так можно обезопасить детей и подростков.

Как сообщает издание «Газета.ру», в России могут полностью запретить продажу вейпов — инициативу поддержали как депутаты всех фракций Государственной Думы, так и представители Минздрава. И там, и там подчеркивают, что вейпы стали популярны среди детей, подростков и молодежи, при этом их влияние на здоровье до сих пор недостаточно изучено. Очевидно, что никотинсодержащие жидкости, как и сигареты, приводят к формированию зависимости, но даже жидкости без никотина могут негативно влиять на дыхательную систему человека. Сообщают врачи и о связи вейпов с бессонницей и развитием тревожного расстройства, хотя эта информация требует дополнительного подтверждения.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов высказывался по поводу необходимости запрета продажи вейпов, но также подчеркивал, что россияне смогут ввозить их из-за рубежа. При этом сигарет запрет, по мнению парламентария, коснуться не должен, поскольку несовершеннолетние и молодежь их в большинстве случаев не курят. Как считают эксперты, с учетом поддержки депутатов и Минздрава, вопрос запрета продажи никотиновых и безникотиновых жидкостей, а также самих вейпов практически решен, хотя в плане конкретных формулировок возможны варианты.