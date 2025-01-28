Для исправления этих ошибок порой недостаточно удалений обновлений и требуется переустановка ОС.

Обновления операционной системы Windows 11 от корпорации Microsoft, исправляющие одни ошибки и добавляющие новые уже стали своеобразным мемом среди компьютерщиков. Как сообщает портал Windows Latest, новый апдейт для данной ОС под номером KB5050009 «сломал» работу Bluetooth-наушников, некоторых веб-камер, а также звуковых устройств, подсоединенных посредством внешнего ЦАП, включая многочисленные геймерские USB-гарнитуры. Кроме этого, появились проблемы с просмотром видео в браузере – например, на YouTube. Более того, перестала нормально работать даже комбинация клавиш Alt+Tab – ее использование может приводить к зависанию системы, после чего потребуется перезагрузка.

Как подчеркивают эксперты Windows Latest, в этот раз откатить установку обновления может быть недостаточно – в ряде случаев потребуется переустановка операционной системы. Команда ресурса рекомендует пользователям приостановить автоматическое получение апдейтов и ждать реакции Microsoft. Ранее установка некоторых обновлений для Windows 11 уже приводила к неработоспособности «Проводника», панели задач и других компонентов операционной системы.