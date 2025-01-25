Ранее о нехватке флагманских GPU сообщали и другие магазины из разных стран

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, крупный британский ритейлер подтвердил ранее появлявшуюся в СМИ информацию о серьезном дефиците флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 – согласно некоторым данным, достаточное для удовлетворения прогнозируемого спроса количество видеокарт Blackwell появится на рынке лишь спустя 2-3 месяца. Причина, если верить инсайдерам – в неидеальном взаимодействии NVIDIA и ее партнеров-вендоров, из-за которого часть работ, связанных с модификацией прошивок GPU пришлось перенести с конца 2024 года на начало 2025.

Есть, впрочем, и хорошая новость – ситуация с доступностью RTX 5080 будет значительно лучше, хотя цены на первых порах для большинства модификаций также могут быть выше рекомендованных. Что же касается следующих ниже по старшинству графических ускорителей Blackwell – говорить о балансе спроса и предложения в их случае пока рано, поскольку в ближайшее время на рынке появятся только RTX 5080 и RTX 5090. Некоторые перекупщики, а также многочисленные аферисты и мошенники уже начали собирать «предзаказы» на новые видеокарты, причем такая практика распространена не только в России, но и в других странах, не находящихся под санкциями.