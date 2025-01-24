И это выглядит весьма подозрительно — возможно, компания скрывает чрезмерный нагрев чипа.

Журналисты популярного интернет-ресурса VideoCardz обратили внимание на тот факт, что компания NVIDIA заблокировала возможность отслеживания температуры самой горячей точки (хотспота) GPU для графических ускорителей GeForce RTX 5000 Blackwell. Многие комментаторы предположили, что в компании приняли такое решение, чтобы скрыть избыточный нагрев этой точки из-за высоких энергетических аппетитов флагманской видеокарты RTX 5090. В настоящий момент в программном обеспечении показывается температура в 255 градусов по шкале Цельсия, что, очевидно, является неверным, чисто техническим значением.

Стоит отметить, что мониторинг температуры хотспота является не какой-то декоративной, а весьма полезной функцией – он позволяет, например, диагностировать неправильное расположение или недостаточный прижим подошвы радиатора к теплораспределительной крышке. Возможно, в будущем упомянутая функция в том или ином виде вернется, но маловероятно, что в случае видеокарт Blackwell она будет столь же информативной, как в случае Ada Lovelace.