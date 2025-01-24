Известный оверклокер Der8auer одним из первых опубликовал обзор новенькой видеокарты GeForce RTX 5090 в эталонном исполнении Founders Edition.

Известный оверклокер, обозреватель и блогер Der8auer одним из первых опубликовал полноценный обзор нового флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090. По словам специалиста, видеокарта ощущается скорее как RTX 4090 Ti, поскольку прирост нативного FPS без использования таких «улучшайзеров», как DLSS 4 и Multi-Frame Generation слишком мал. Если же активировать эти опции, доступные далеко не во всех играх, то ощущения от геймплея все равно не такие приятные, как хотелось бы. Причина — в показателях 0.1% FPS и 1% Low FPS, на которые генерация кадров влияет довольно слабо.

Как подчеркнул Der8auer, преимущество RTX 5090 над RTX 4090 в 9 протестированных играх в среднем составило 26%, при этом энергопотребление и тепловыделение карты по сравнению с моделью предыдущего поколения увеличились на 35%. Солидарны с оверклокером и многие другие эксперты, тестировавшие RTX 5090 — разница между RTX 4090 и RTX 3090/3090 Ti была гораздо значительнее. Впрочем, объяснить это несложно: тогда значительному приросту способствовал переход с техпроцесса Samsung на более совершенные технологические нормы TSMC.



