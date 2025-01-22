В некоторых случаях стоимость новых видеокарт может быть на 50-100% выше рекомендованной

Журналисты популярного ресурса VideoCardz со ссылкой на информацию ритейлеров, системных интеграторов и других участников рынка сообщают, что с доступностью графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5000 на старте продаж могут возникнуть проблемы. Представители некоторых компаний уже официально прокомментировали ситуацию – например, в PowerGPU подчеркнули, что ожидают дефицита видеокарт GeForce RTX 5090 в течение как минимум трех месяцев после релиза. Несколько южнокорейских ритейлеров также заявили, что реальные продажи новинок начнутся только в середине февраля, причем количество карт будет ограничено.

Ранее СМИ писали о предполагаемом превышении спроса на RTX 5000 над предложением, а также о том, что на старте продаж цены на новые видеокарты могут быть на 30-50%, а в ряде случаев даже на 100% выше рекомендованных. Если верить данным VideoCardz, такие слухи получают все больше подтверждений, и геймерам в ближайшие 2-3 месяца будет непросто приобрести один из GPU Blackwell по адекватной цене. Проведенное VideoCardz мини-расследование показало, что корень проблемы – в действиях самой NVIDIA и ее взаимодействии с вендорами. Компания не успела подготовить и разослать своим партнерам финальную версию BIOS до конца 2024 года.

Сообщается, что некоторые ритейлеры намерены продавать в одни руки не больше одной видеокарты для борьбы с перекупщиками, другие же просто поднимут цены на все модификации графических ускорителей линейки Blackwell, кроме самых базовых. Ожидается, что дефицит отступит лишь весной, до тех же пор цены в большинстве случаев будут далеки от рекомендованных.