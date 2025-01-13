Смартфон не пытались извлечь, чтобы не повредить структуру льда

Как сообщают СМИ, в конце осени 2024 года в Великобритании на одном из ледяных катков был ненамеренно вморожен в лед iPhone дочери одного из сотрудников, которого звали Стив — последний забыл девайс на металлическом каркасе, а днем позже каток залили 60 тысячами литров воды. Мобильное устройство оказалось погребено под толстым слоем льда, и работники катка не стали пытаться его достать, чтобы не повредить естественным образом образовавшуюся в ходе замораживания структуру поверхности.

Стив поведал журналистам, что его дочь была огорчена из-за случившегося, и он, понимая свою вину, пообещал купить ей новый iPhone, если старый не заработает после того, как его извлекут из под льда. Достать аппарат удалось только спустя два месяца – он включился и продемонстрировал полную работоспособность. Работник катка назвал инженерную разработку Apple «потрясающей» и заявил, что воспринимает ситуацию как рождественское чудо, поскольку уже был готов раскошелиться на новый смартфон. И действительно — случай можно считать если не экстраординарным, то как минимум весьма необычным, поскольку производители не тестируют смартфоны после двухмесячной заморозки.