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[Zero]
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
Разница колеблется от 10% до 35%

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, в ассортименте европейских ритейлеров начали появляться графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 5080, при этом цены в большинстве случаев значительно превышают рекомендованные. Так, в магазине Proshop лишь одна из восьми модификаций RTX 5080 от вендора GIGABYTE предлагается по рекомендованной стоимости – остальные выставлены на 15-35% дороже.

Партнеров NVIDIA часто критикуют за игнорирование ими рекомендуемых «зелеными» цен, тем не менее, критики также признают, что продвинутые модификации видеокарт от различных вендоров часто лучше охлаждаются и предлагают пользователю дополнительные функции вроде разблокированного лимита TGP или настраиваемой подсветки. Как отмечают эксперты Videocardz, сведений о ценах на видеокарты RTX 5080 от таких вендоров, как ASUS и MSI пока нет. Ожидается, что как минимум карты линейки Ventus, и, возможно, Prime будут предлагаться по рекомендованным ценам, за остальные же модификации придется доплатить в зависимости от их характеристик и маркетингового позиционирования.

#nvidia #видеокарты #geforce #цены #blackwell #rtx 5080
Источник: videocardz.com
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