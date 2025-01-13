Разница колеблется от 10% до 35%

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, в ассортименте европейских ритейлеров начали появляться графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 5080, при этом цены в большинстве случаев значительно превышают рекомендованные. Так, в магазине Proshop лишь одна из восьми модификаций RTX 5080 от вендора GIGABYTE предлагается по рекомендованной стоимости – остальные выставлены на 15-35% дороже.

Партнеров NVIDIA часто критикуют за игнорирование ими рекомендуемых «зелеными» цен, тем не менее, критики также признают, что продвинутые модификации видеокарт от различных вендоров часто лучше охлаждаются и предлагают пользователю дополнительные функции вроде разблокированного лимита TGP или настраиваемой подсветки. Как отмечают эксперты Videocardz, сведений о ценах на видеокарты RTX 5080 от таких вендоров, как ASUS и MSI пока нет. Ожидается, что как минимум карты линейки Ventus, и, возможно, Prime будут предлагаться по рекомендованным ценам, за остальные же модификации придется доплатить в зависимости от их характеристик и маркетингового позиционирования.