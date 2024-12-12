Такие данные показало исследование, опубликованное Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA)

Как сообщает популярный ресурс ITHome, ссылаясь на данные исследования, опубликованного Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA), лишь менее 1% владельцев электромобилей хотели бы вернуться к использованию транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Сообщается, что в исследовании приняли участие более 23 тысяч человек из 18 стран.

Согласно результатам опросов, электромобили чаще всего выбирают из-за их экономичности и экологичности, что же касается недостатков подобного рода машин – респонденты чаще всего указывали на недостаточное количество зарядных станций и низкую скорость зарядки. Примечательно, что более двух третей владельцев электрокаров предпочитают заряжать свои машины от домашней электросети.

Проблема низкой скорости зарядки постепенно решается – так, китайские автопроизводители уже представили аккумуляторы и зарядные станции, позволяющие пополнить запас энергии с 10% до 80% всего за 10 минут, тем самым обеспечив машине запас хода в 400+ км. К сожалению, замена медленных зарядных станций на новые, гораздо более быстрые, вряд ли целесообразна с финансовой точки зрения.