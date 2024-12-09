Причина - в сокращении складских запасов

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, флагманский графический ускоритель Ada Lovelace GeForce RTX 4090 резко подорожал в американских магазинах в связи с сокращением складских запасов – многие модификации видеокарты уже были сняты с производства в связи со скорым выходом GeForce RTX 5090 и других GPU нового поколения на основе микроархитектуры Blackwell. В ряде представленных в США торговых сетей RTX 4090 прибавила в цене 400-500 долларов, и, хотя карту еще можно приобрести за 2700-2800 единиц американской валюты, значительная часть ритейлеров просит за нее уже 3200, 3500 и даже 3700 долларов.

Похожая ситуация складывается и в Европе — RTX 4090 постепенно пропадает из продажи, а остатки складских запасов ритейлеры распродают по повышенным ценам – буквально одну-две недели назад приобрести модель можно было на 200-300 евро дешевле. Ожидать значительного удешевления остатков флагманских видеокарт RTX 4000 Ada Lovelace, вероятно, стоит уже после выхода на рынок графических ускорителей следующего поколения, который ожидается в первом квартале 2025 года.