Это типичная рекомендация для литийсодержащих аккумуляторных батарей

Как сообщает китайский ресурс ITHome, компания Geely порекомендовала владельцам электромобилей не допускать частой разрядки аккумуляторной батареи до 0% — столь глубокий разряд может ускорить деградацию аккумулятора, выражающуюся в снижении ее емкости. На самом деле, это типичная рекомендация для литийсодержащих аккумуляторных батарей, которую можно услышать и когда речь идет о смартфонах или иных мобильных устройствах. Также в Geely порекомендовали по возможности придерживаться в городских условиях уровня заряда от 20% до 90%. Дело в том, что, когда аккумулятор уже почти заряжен, процесс замедляется, что приводит к задержкам и очередям на зарядных станциях.

Литий-ионные батареи используются в большинстве электрокаров по всему миру, и рекомендации Geely верны и для них, а не только для продукции бренда. Некоторые владельцы электромобилей и смартфонов стремятся каждый раз максимально разрядить аккумулятор перед зарядкой, а потом зарядить его до 100%, аргументируя это наличием «эффекта памяти». На самом же деле, эффект памяти в значимой степени присутствует из широко распространенных типов аккумуляторов только у никельсодержащих – например, никель-кадмиевых.